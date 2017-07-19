Президент Трамп обурений повідомленнями про "таємну другу зустріч" з Путіним

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп мав другу, не оголошену раніше, розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті “Двадцятки” у Гамбурзі минулого місяця.

Повідомлення фальшивих новин про таємну вечерю з Путіним “хворі”. Канцлер Німеччини запросила подружжя усіх керівників “Двадцятки”. Преса знала!

Перша офіційна двостороння зустріч Трампа з Путіним відбулася 7 липня в межах переговорів саміту у Німеччині.

За словами представників Білого дому зараз йдеться про “неформальну” і “коротку” бесіду наприкінці офіційної вечері.

Низка американських оглядачів висловили стурбованість тим, що розмова Трампа з Путіним відбувалася без участі американських представників - окрім двох президентів там був лише російський перекладач.

Сам Дональд Трамп скористався Twitter, щоб відкинути будь-які підозри і скритикувати критичні коментарі у ЗМІ.

“Повідомлення фальшивих новин про таємну вечерю з Путіним “хворі”. Канцлер Німеччини запросила подружжя усіх керівників “Двадцятки”. Преса знала!”, - стверджував президент в одному дописі і одразу ж опублікував другий: “Фальшиві новини стають щораз більш нечесними. Навіть вечерю, організовану для провідних 20 лідерів у Німеччині намагаються подати як зловісну!”

СNN цитує заяву Білого дому з поясненням, що розмова відбувалася на очах в керівників інших країн. Трамп сидів поруч з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною (також повідомлено, що з американським президентом був лише перекладач з японської мови), а дружина президента США Меланія Трамп сиділи поруч з Путіним.

​Згідно із заявою, Дональд Трамп наприкінці вечері підійшов до своєї дружини і там розмовляв з Путіним.

Американські ЗМІ зауважують, що від уряду США не було жодних згадок про факт зустрічі, чи розмови.

Здогади й сумніви

Низка американських оглядачів та коментаторів у пресі наголошують на тому, що хоча подібні неформальні розмови керівників країн - звичайне явище, незвичайним є те, що у згаданій розмові не було жодного іншого американського представника.

Перед самітом "Двадцятки" я багато разів казав, що Путін прагнув бути з Трампом на самоті, без радників. Виявляється, що йому це вдалося двічі.

Коментатор CNN з дипломатичних та військових питань Джон Кірбі, який був речником Державного департаменту в часи адміністрації Обами, називав дивним, що у розмові “з кимось на зразок Путіна, особливо з Путіним, не було принаймні іншого посадовця з питань національної безпеки та перекладача”.

Американський аналітик і публіцист Ян Бреммер, президент аналітичної компанії Eurasia Group, сказав американській суспільній радіомережі NPR, що йому відомо, що два керівники у той вечір були дуже приязними “набагато ближчими один з одним, ніж взаємини Трампа із будь-ким із наших союзників. Ось чому, я вважаю, їх це так бентежить”.

Речник Ради національної безпеки США Майкл Антон сказав, що “бесіду за десертом не можна називати зустріччю”.

Але ті, хто наголошує на важливості тієї розмови, підкреслюють, що ніхто насправді не може знати, що це була за розмова і про що там йшлося.

Колишній посол США в Росії і помічник президента Обами Майкл Макфол пише: "Перед самітом "Двадцятки" я багато разів казав, що Путін прагнув бути з Трампом на самоті, без радників. Виявляється, що йому це вдалося двічі".

Дивіться також: Прес-секретар Держдепу США відповідає на запитання про "Малоросію".

















