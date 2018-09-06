В Сенаті США обговорили варіанти посилення санкцій проти Росії

"Сполучені Штати мусять напрацювати і чітко повідомити росіянам, що у нас є варіант посилення санкцій", - заявив Деніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Державного департаменту на слуханнях в Банківському комітеті Сенату США 6 вересня.

Під час слухань присвячених розробці нового пакету санкцій проти Росії, Фрід запропонував посилити як санкції спрямовані проти окремих галузей російської економіки, так і проти найближчого оточення Путіна.

"Вони (санкції – ГА) можуть бути двох типів: санкції, що інтенсифікуються, і які націлені на фінансову сферу, енергетику, оборону, технології подвійного використання і кіберсектор, а також особисті санкції проти осіб наближених до Путіна", - вважає посадовець.

Думаю, що США не варто чіпати існуючий видобуток та переробку (нафти - ГА). Якщо ми це зробимо, це може спричинити паніку на ринках, у результаті чого зростуть ціни та вартість активів, і це, навпаки, піде на користь режиму Путіна

Серед секторальних санкцій, Фрід побачив можливості для посилення санкцій в фінансовій сфері та кіберсекторі."Фінансові санкції можуть передбачати кроки проти нових випусків суверенного боргу Росії. Щодо кібер, ми маємо переслідувати російських зловмисників та їхні джерела фінансування та відмовити у експорті відповідних технологій".

Нові санкції в сфері енергетики, на думку Фріда, мають насамперед стосуватись нових проектів в сфері нафтовидобутку, а от теперішній нафтовидобуток не варто обмежувати, щоб не спричинити зростання цін на нафту. "Думаю, що США не варто чіпати існуючий видобуток та переробку. Якщо ми це зробимо, це може спричинити паніку на ринках, у результаті чого зростуть ціни та вартість активів, і це, навпаки, піде на користь режиму Путіна", - наголосив він.

Нові санкції можуть включати "заборону експорту в Росію екзотичних технологій фрекінгу, або всіх передових технологій для нових проектів з видобутку нафти, переконаний Фрід.

Слухання проводяться в рамках доопрацювання законопроекту, внесеного на розгляд Сенату в січні сенатором від Демократичної партії Ван Голленом та сенатором-республіканцем Марко Рубіо. Законопроект передбачає запровадження нового пакету санкцій проти Росії.

Колишній посол США до Росії Майкл Макфол, виступаючи на слуханнях в свою чергу, заявив, що законопроект може бути дуже ефективним, адже містить положення про те, що санкції буде оголошено заздалегідь. Це, на думку політика, дозволить оточенню Путіна переконати його не робити тих, чи інших кроків.

"Мені дуже подобаються формулювання законопроекту про нові санкції, - заявляє Макфол. - В рамках цього закону можна оголосити про запровадження нових санкцій, зокрема, що стосується фінансової системи Росії і сказати росіянам: "Якщо ви будете вживати ці дії в 2020 тоді ми запровадимо санкції проти Сбербанку".

Нові санкції мають бути невід’ємною частиною нової стратегії

"Це має вплинути на їх процес прийняття рішення ще до того, як вони вчинять певні дії. Бо коли вже час минув – це все. Вони не можуть змінити рішення Путіна. Знання того, якими будуть наслідки … ось саме це станеться з тобою, Герман Греф. Напишіть йому листа. Зробіть це особистим для нього, і тоді вже він буде лобіювати - до того, як буде вчинено певну дію".

Санкції – це лише один інструмент, наголосив Макфол. Він висловився на підтримку розробки "двопартійної великої стратегії, разом з нашими союзниками, щоб стримувати путінську Росію, але нові санкції мають бути невід’ємною частиною цієї нової стратегії", - вважає політик.

Особа Майкла Макфола привертає неоднозначну увагу в Росії. Після зустрічі в Гельсінкі на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, Путін запропонував слідчим команди спецпрокурора США Роберта Мюллера приїхати до Росії і допитати 12 росіян, яким було висунуто звинувачення у втручанні до американських виборів 2016 року. У відповідь, Путін забажав, щоб США дозволили росіянам допитати ряд американців.

Зокрема, Москва хотіла б допитати колишнього посла США до Росії Майкла Макфола.

В рамках підготовки до можливого запровадження нового пакету санкцій проти Росії, в серпні в Сенат США провів одразу два слухання на тему відносин США та Росії, а також накладених на Росію санкцій. Свідчення у комітеті з міжнародних відносин та банківському комітеті дали високопосадовці чинної адміністрації та експерти.

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