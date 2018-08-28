Зубожілих підлеглих найбагатшої людини світу взявся рятувати сенатор-демократ

Сенатор-демократ Берні Сандерc, колишній суперник Гілларі Клінтон у боротьбі за номінацію від Демократичної партії США, проти кандидатури якого у 2016-му році виступила верхівка партії, заявив на своєму сайті, що тисячі співробітників компанії Amazon виживають лише за рахунок програм соціальної допомоги, талонів на харчі та пільгового житла. Про це повідомляє видання The Hill.

"Amazon - це одна із найбагатших корпорацій у світі, а її власник Джефф Безос - найбагатша людина на планеті, чиї статки оцінюються у 155 мільярдів доларів. Попри це, Безос продовжує платити тисячам співробітників компанії Amazon настільки низьку заробітну платню, що для того, щоб вижити їм доводиться звертатись до урядових програм допомоги, таких як талони на харчування, Medicaid (програма доступу до охорони здоров'я для найбідніших верств населення - прим. ГА) та пільгове житло", - заявив Сандерс на своєму сайті.

При цьому сенатор-демократ, який у ході виборчої гонки виступав за врегулювання проблеми величезного студентського боргу мільйонів американських громадян, доступних для всіх послуг охорони здоров'я та інше, закликав колишніх та чинних співробітників компанії виповнити анкету на його сайті і розповісти про умови роботи у компанії та те, як вони вирішують проблеми із якими стикаються через низьку оплату праці.

Раніше Сандерс критикував Безоса та Amazon назвавши їх частиною економіки, яка позбавляє робітників прав. Сенатор планує запропонувати законопроект за яким американські корпорації Amazon, Walmart та McDonald's повинні будуть відшкодувати вартість талонів на харчування, пільгового житла та інших державних програм допомоги, якими вимушені користуватись їх співробітники.

Останні дослідження, відзначає The Hill, вказують, що непропорційно велика частина співробітників Amazon користуються талонами на харчування. Наприклад, видання The Business Insider повідомляло, що кожен третій співробітник Amazon у штаті Аризона у 2017-му році користувався талонами на харчі, або жив з кимось, хто користувався даною соціальною допомогою. У штаті Пенсильванія, кожен 10-й співробітник Amazon, буцімто, залежав від продуктових талонів.

У компанії Amazon поставили під сумнів дані заяви, вказавши, що в них йдеться про "осіб, які працювали в Amazon протягом короткого часу, або ж на непостійній основі".

Дивіться також: Трамп заявив, що розірве Північноамериканську угоду про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою