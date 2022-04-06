Прокуратура у США порушила справу проти російського олігарха Малофеєва 

Мін'юст США 6 квітня висунув проти російського бізнесмена Костянтина Малофеєва звинувачення у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як заявили прокурор Південного округу Нью-Йорка та представник ФБР, проти Малофеєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американського громадянина Джека Хеніка, який працював у його проєктах у Росії та Греції. За допомогою Хеніка Малофеєву також вдалося переказати близько 10 мільйонів доларів, що перебували в американському банку, до грецького банку – на порушення санкцій проти Малофеєва, згідно з якими його активи в США мають бути заморожені.

Як відзначає інформаційна агенція Reuters, минулого місяця Мін'юст США запустив спеціальну робочу групу, яка працює над тим, щоб тиснути на фінанси російських олігархів, щоб примусити Росію припинити вторгнення в Україну.

Санкції проти Малофеєва, засновника орієнтованого на шовіністичну аудиторію «Царьград ТВ», були запроваджені ще в 2014 році через його роль в анексії Криму та війні на Донбасі.

Малофеєва називають «православним олігархом», йому належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його імʼя повʼязували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої «російської весни» в 2014 році. Як нагадав представник ФБР Майкл Дрісколл, нещодавно Малофеєв назвав вторгнення Росії в Україну «священною війною». Крім того, він продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію.

Днями Малофеєв назвав війну Росії проти України "священною".

"Костянтин Малофеєв можливо займає екстремальні позиції, але він вже довів у минулому, що може спрямовувати державну політику, і він очевидно не налаштований на компроміси у війни проти України", - твітував про відповідні коментарі Малофеєва колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Коментарів Малофеєва поки що немає.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.