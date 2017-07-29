Президент Трамп замінює керівника штабу Білого дому

Райнс Прібус упродовж останніх тижнів дедалі більше перебував поза грою з волі президента Дональда Трампа і цього тижня був публічно названий «параноїдальним шизофреніком» новим директором комунікацій Білого дому.

Виступаючи перед журналістами в п’ятницю ввечері, прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс заявила, що «розмови про це розпочалися з президентом та Райнсом приблизно два тижні тому».

В інтерв'ю CNN уже після його відставки Прібус сказав, що «президент хотів іти в іншому напрямку».

«Це добрий час, щоб натиснути кнопку перезавантаження, – зауважив Прібус. – Це те, чого, я думаю, потребує Білий дім».

Прібус сказав, що він фактично вручив свою заяву про відставку президенту в четвер, але не розголошував цього до п'ятниці.

Початкове публічне слово вийшло від Трампа у соціальній мережі Twitter:

«Райнс – хороша людина. Джон Келлі виконуватиме фантастичну роботу, – заявив Трамп журналістам на військовій базі в штаті Меріленд. – Генерал Келлі є зіркою, зробив неймовірну роботу до цих пір, шанований усіма. Він чудовий, чудовий американець».

Келлі заявив у п’ятницю, що він «має за честь, що його попросили очолити штаб президента».

Заступник міністра внутрішньої безпеки Елейн Дюк стане чинним міністром у понеділок, коли Келлі вступить на новий пост.

Прес-секретар Білого дому Сандерс сказала у своїй заяві, що Келлі є «однією зі справжніх зірок адміністрації». Вона підкреслила: «Він допоміг заблокувати кордон і скоротив нелегальну імміграцію на 70 відсотків... Уся адміністрація любить його і ніхто не дорівнюється до нього».

Прібус ввійде в історію за найкоротший термін перебування на посту початкового начальника штабу Білого дому – 189 днів.

Спосіб, яким усунули Прібуса, «був такий собі без смаку, незручний, несправедливий», – зазначив Кард, високий посадовець Білого дому за правління президента Джорджа Буша - молодшого.

Дивіться також: Сенатор Маккейн завадив тривалим планам однопартійців знищити чинну систему охорони здоров’я «Обамакейр»