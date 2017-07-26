Новий призначенець Трампа: У Вашингтоні звикли встромляти заточку у спину, а я б'ю відкрито

Ентоні Скарамуччі, американський бізнесмен-соратник Дональда Трампа, якого нещодавно було призначено на посаду Директора з комунікацій у Білому домі розкритикував звичаї, які панують у Вашингтоні в інтерв'ю каналу Fox.

"Що мені не подобається у Вашингтоні так це те, що люди не говорять нічого прямо. Вони говорять приємні речі в обличчя, а потім беруть до рук заточку, чи мачете і завдають удару у спину”, - заявив Скарамуччі, який нещодавно погрозою позову примусив канал Сі-Ен-Ен оприлюднити спростування статті про себе, яка була заснована на невірній інформації. Канал також звільнив 3-х осіб причетних до публікації матеріалу.

"Я прийшов з Волл-стріт. Я радше людина, яка б'є відкрито", - сказав Скарамуччі.

Призначенець Трампа також заявив, що метою своєї роботи у Білому домі вважає "зміну культури" комунікацій та припинення зливів інформації до ЗМІ.

“Якщо люди хочуть зберегти посаду, то мають припинити зливати інформацію ЗМІ. А якщо зливи інформації будуть продовжуватись - я геть всі звільню", - заявив директор з комунікацій Білого дому.

Дивіться також: Твіт Трампа про Україну - це спосіб тролінгу та переведення стрілок із Росії на Україну - Євген Бистрицький