Секрети Білого дому: хто має до них доступ?

Джон Келлі розповів про реформу системи допуску до державних таємниць США





Керівник апарату Білого дому Джон Келлі повідомив журналістам, що ще кілька місяців тому було прийнято рішення, згідно з яким десятки співробітників адміністрації могли працювати без допуску до матеріалів найвищого рівня секретності.



Келлі заявив, що взявся за запровадження «невідкладних змін» після того, як вступив на посаду, і з'ясував, що порядок утримання та допуску до секретних матеріалів не відповідав тим «стандартам, до яких він звик, працюючи в Міністерстві оборони».



За словами Келлі, коли він зрозумів, що осіб, які володіють тимчасовим дозволом на допуск до вищих державних секретів було настільки багато, що «список займав пару сторінок», він попросив ФБР прискорити процес перевірки, особливо щодо високопосадовців.



Келлі також вирішив, що не всім помічникам президента США необхідний допуск до надсекретної інформації.



Питання про те, хто в Білому домі отримує доступ до державних секретів виник в результаті низки скандалів, коли з'ясувалося, що необхідний допуск відсутній, наприклад, у зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера.

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