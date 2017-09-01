Борги сім’ї зятя Трампа докладно дослідив Bloomberg

Бізнес сім’ї Джареда Кушнера, зятя та головного радника президента США Дональда Трампа, був заснований бідною родиною, що пережила Голокост. Бізнес швидко розвинувся при дітях засновників, але тепер має складне фінансове майбутнє через велику ризиковану угоду, - повідомляє Bloomberg в матеріалі, зробленому на основі аналізу більше тисячі сторінок документації компанії та інтерв’ю з десятком осіб, близьких до бізнесу сім’ї.

Джаред Кушнер має багато проблем, пише видання Bloomberg. Бізнес з нерухомості його сім’ї Kushner Cos., заборгував сотні мільйонів доларів в рамках проекту 41-поверхової офісної будівлі в престижному районі Нью-Йорка на 5-тій авеню.

Проект не зміг зібрати іноземних інвесторів, незважаючи на тривалі пошуки, і його ресурси є більш обмеженими, ніж вважалося раніше, пише видання. Іпотеку за угодою необхідно сплатити через 18 місяців. Федеральні слідчі досліджують фінансовий стан Кушнера разом з фінансами інших осіб з оточення Трампа.

Протягом останніх двох років, посадовці та члени сім’ї намагались долучити значні інвестиції з-за кордону, спілкуючись з південно-корейським Фондом добробуту, найбагатшою людиною Франції, Ізраїльським банком та страховими компаніям та бізнесменами Саудівської Аравії. Це – на додаток до того, що повідомлялось раніше про намагання залучити гроші з Китаю та Катару.

Сім’я Кушнера – колись одні з найбільших землевласників на Східному узбережжі США, продала тисячі квартир, щоб зібрати фінансування для купівлі офісної будівлі в 2007 році, а також взяла значні кошти в борг, щоб фінансувати інші купівлі.

Протягом вихідних, Кушнери та їх партнери уклали угоду, де їх внесок становив незначні 50 мільйонів доларів, а решту 1,75 мільярдів позичили Barclays Bank Plc та UBS Group AG, включаючи $535 мільйонів короткострокового боргу під високий відсоток. Умови були практично непідйомними

Проблеми для офісної будівлі на 666, 5-та авеню зумовлені тим, що ринок був перегрітий на час купівлі. Сама купівля відбулась дуже швидко. На наступний день після Дня подяки, 2006 року, Чарлі Кушнер скликав всіх співробітників до офісу і оголосив, що він хоче швидко купити офісний центр в Нью-Йорку, який якраз було оголошено до продажу. Протягом вихідних, Кушнери та їх партнери уклали угоду, де їх внесок становив незначні 50 мільйонів доларів, а решту 1,75 мільярдів позичили Barclays Bank Plc та UBS Group AG, включаючи 535 мільйонів доларів короткострокового боргу під високий відсоток. Умови були практично непідйомними. Тим не менш, в січні 2007 року угоду було укладено і група відсвяткувала це в одному з найдорожчих ресторанів Нью-Йорка - Per Se. Під час святкування, всім подарували запонки з вигравіюваним зображенням купленої офісної будівлі, пише видання.

Сім’я, не бажаючи відступитись, вирішила «грати по-крупному»​

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Площею в 1,5 мільйони квадратних футів, побудований в 1950 році, офісний центр не міг тягатись з найбільшими хмарочоcами Ню-Йорка. Він має низьку стелю та тісно розташовані колони – анафема в часи заповнених світлом офісів довільного планування, зазначає Bloomberg.

"Якщо ця будівля починала мати застарілий вигляд на час купівлі, вона повністю застаріла зараз", - стверджує Джесі Кінан, лектор Гарварда з архітектури, який в 2013 році складав звіт для Kushner Cos по будівлі. Так як майбутнє будинку ставало все менш ясним, сім’я, не бажаючи відступитись, вирішила «грати по-крупному». Складений план передбачає зруйнування будинку і заміну його на величезний сяючий будинок від дизайнера Заха Хадід. Масштаб вражав уяву, але і витрати потрібні астрономічні.

Інвестори, отримавши пропозицію в буклеті Кушнерів, побачили, що там не вистачає важливої деталі – цифр. Коли ж компанія розіслала нову версію брошури, масштаб боргів та ризикованість шокувала, адже передбачала залучення кредиту в 4 мільярди доларів на будівництво, зазначає Bloomberg.

Сім’ї все ще не вдалось залучити інвесторів до цього проекту, пише Bloomberg. Однак, президент компанії Кушнера Лорент Моралі запевняє, що компанія має ряд планів на непередбачувані ситуації для підтримки будівництва і більш широкий портфель замовлень дозволить утриматися в складні часи.

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