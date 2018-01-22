У Сенаті США домовилися про відновлення роботи федерального уряду

Республіканці та демократи у Сенаті досягли домовленості, щоб відновити роботу американського уряду, який офіційно не працює від суботи.

Сенатори погодилися проголосувати за тимчасовий бюджет, який забезпечить фінансування уряду до 8 лютого.

За цей час вони спробують владнати розбіжності, які призвели до теперішньої кризи. А саме легалізацію майже 800 тисяч нелегальних мігрантів, так званих «мрійників», які потрапили у США в дитячому віці - на цьому наполягають демократи, і фінансування заходів з безпеки американських кордонів, у тому числі будівництво стіни на кордоні з Мексикою, на цьому наполягають республіканці та президент Трамп.

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