Сенатори США чинять тиск на банки, які ведуть справи з російськими олігархами

Сенатори відправили в банки лист в надії посилити тиск на фігурантів кремлівського санкційного списку



Американські сенатори закликали найбільші фінансові установи світу розкрити їх можливі зв'язки з багатими росіянами, що входять в найближче оточення російського президента Володимира Путіна.



Двоє сенаторів-демократів, Джін Шагін і Шелдон Вайтгаус, відправили банкам лист в надії посилити тиск не тільки на фігурантів так званої «кремлівської доповіді», складеної Міністерством фінансів США, але і на самі фінансові установи, щоб вони більш ретельно відбирали, з ким вести справи, в той час як Вашингтон запроваджує санкції проти Москви.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.



Адміністрація Трампа анонсувала нові санкції щодо Росії 6 квітня. Вони стали відповіддю, в першу чергу, на російське втручання у вибори 2016 року, хоча в Міністерстві фінансів підкреслили, що вони пов'язані також з іншими «недружніми» діями Москви.



Сама Росія втручання у вибори заперечує.



Лист відправили трьом великим американським банкам - Bank of America, JPMorgan Chase і Citibank, - а також європейським Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC і Credit Suisse.



В рамках масштабного законопроекту про санкції, що президент Дональд Трамп підписав в серпні минулого року, Конгрес зобов'язав Мінфін скласти список пов'язаних з урядом багатих росіян - «олігархів», щодо яких пізніше можуть бути запроваджені візові та фінансові санкції.



«З огляду на їх багатство і зв'язки з російською державою, чимало олігархів або володіють значним політичним впливом, або схильні до цього», - заявили в своєму листі сенатори, зазначивши також, що олігархи використовують своє багатство, щоб захистити державу від санкцій.



Автори листа запитують банки, чи проводили вони протягом п'яти років перевірки з метою з'ясувати, чи є у них рахунки, що належать будь-кому з фігурантів списку санкцій від 29 січня.



У разі позитивної відповіді їх просять надати інформацію про результати таких перевірок. Якщо перевірки не проводилися, автори листа просять уточнити, які заходи були вжиті для виявлення контактів між банком і фігурантами списку.



Офіційний представник JPMorgan Chase повідомив, що компанія отримала листа і вивчає його. Представник Barclays від коментарів відмовився. З іншими банками зв'язатися поки що не вдалося.



Якщо банки відмовлять надати потрібну інформацію, сенатори планують застосувати більш рішучі заходи, в тому числі розпочати урядове розслідування.

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