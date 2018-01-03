Необхідно знайти спосіб протистояти новій стратегії Росії – радник президента Трампа з нацбезпеки

В інтерв'ю позаштатній журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен радник президента США з національної безпеки торкнувся відносин з Росією, ситуації в Ірані, Північній Кореї та Пакистані. Саму зовнішню політику Трампа він окреслив як «принциповий реалізм».





Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки, генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер (H.R. MсMaster) вважає, що необхідно знайти спосіб протистояти досить просунутій новій стратегії, яку Росія удосконалила за багатьма параметрами. За словами генерала, ця нова загроза включає використання дезінформації, пропаганди і соціальних мереж для того, щоб розколоти суспільство і налаштувати соціальні групи один проти одного.



«Ми торкнулися цієї проблеми в нашій ‘Стратегії національної безпеки’, бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагненняі і цінності, такі як права людини, верховенство права і демократія», - заявив Макмастер.

Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це, - наголосив радник президента з нацбезпеки.

«Росіяни також проявляли активність в Європі, - зазначив генерал, - і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації - це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а це послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти один проти одного», - вважає радник президента Трамп з національної безпеки.



За його словами, Росія як і раніше заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.



«Ці ж самі люди заявляли:« Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей»; «Ні, наших солдатів немає в Криму і на сході України»; «Ми не надаємо підтримки сирійському режиму, відповідального за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї». Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить», - твердить Макмастер.



На думку генерала, кожна арабська держава повинна розуміти, що саме робить Росія на Близькому Сході, а саме - прагне використовувати деструктивні дії Ірану, який розпалює громадянську війну в регіоні, озброює і підтримує терористичні угруповання такі як «Гезболла». «За таку підтримку Росії доведеться заплатити велику ціну», - заявив Герберт Реймонд Макмастер в інтерв’ю позаштатній журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен.