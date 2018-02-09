Конгрес США продовжив фінансування федерального уряду до 23 березня

Ухвалений обома палатами Конгресу США законопроект про бюджет в $400 млрд уже відправили на підпис президенту



У США знову частково закрився уряд – але тільки на кілька годин.



Роботу федерального уряду технічно призупинено опівночі після того, як сенатор Ренд Пол самотужки затягнув засідання в Сенаті щодо бюджету, перешкодивши Конгресу вчасно ухвалити законопроект щодо фінансування.



В ніч з четверга на п'ятницю закінчився термін фінансування більшості федеральних відомств, оскільки Конгрес не встиг вжити заходів до півночі.



Це технічно спричинило часткове закриття уряду.



Рано вранці в п'ятницю Сенат ухвалив бюджет і направив законодавство на голосування в Палаті представників, яка, також ухвалила його з невеликою перевагою голосів.



Тепер законопроект про бюджет відправили на підпис президенту Дональду Трампу, який обіцяв підписати його.

Одначе, законодавство передбачає фінансування роботи уряду тільки до 23 березня. Законодавці мають до того часу опрацювати детальний план витрат на цей фіскальний рік, який закінчується 30 вересня.



Оскільки політична драма розігралася пізно вночі, фактично в роботі федерального уряду не виникло ніяких перебоїв.



У січні федеральні установи призупинили роботу на три дні.



Ухвалити бюджет вчасно не вдалося через заперечення законодавців, які виступають проти збільшення дефіциту бюджету на мільярди доларів.

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