Трампа назвали "найбільшим майстром використання ЗМІ нашого часу"

Новопризначений директор з комунікацій Білого дому, американський бізнесмен Ентоні Скарамуччі заявив, що президент США Дональд Трамп є "однозначно найбільшим майстром використання ЗМІ нашого часу".

"Можна навести аргументи на користь того, що він найбільший майстер використання ЗМІ в історії, і однозначно він - найбільший майстер використання ЗМІ нашого часу. Він повністю вивів ЗМІ із ланцюжка спілкування з американським народом і використовує такі механізми, як Twitter, Facebook та Instagram", - заявив Скарамуччі.

Можна навести аргументи на користь того, що він найбільший майстер використання ЗМІ в історії

Він також відзначив, що здатність Трампа ефективно використовувати соціальні мережі частоково пояснює, чому президент виграв вибори, витративши на кампанію менше грошей, ніж його супротивники.

Використання президентом США соціальних мережі постійно опиняється в центрі уваги ЗМІ, експертів та політиків. При цьому сам президент наголошує, що використовує соціальні мережі для прямого спілкування із американцями без посередників.

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