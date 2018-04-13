Росія протягом років стежила за Скрипалями

В оприлюдненому у п’ятницю листі британський радник з національної безпеки Марк Седвілл заявив, що російські розвідувальні агентства стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями протягом щонайменше п’яти років.

Седвілл зробив такий висновок у листі генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу, в якому пояснив британський висновок, що саме російський уряд несе відповідальність за застосування військового зразка нервово-паралітичної речовини під час атаки на Скрипалів 4 березня.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, Седвілл заявив, що лише Росія має «технічні засоби, оперативний досвід і мотив» для атаки проти свого колишнього розвідника та його дочки.

У своєму листі Седвілл заявив, що Радянський Союз виготовив нерово-паралітичну речовину четвертого покоління Новичок у 1980-х роках у Державному інституті органічної хімії і технології неподалік Волгограда під закодованою назвою Foliant.

Дуже правдоподібно, що Новичок був виготовлений, щоб запобігти виявленню його через Захід і щоб обійти міжнародний контроль хімічної зброї, сказав він – російська держава раніше виготовляла Новичок і далі здатна це робити.

Після розвалу Радянського Союзу Росія підписала конвенцію про заборону хімічної зброї, але не повідомила про працю над цією отрутою. Навіть уже після ратифікації конвенції Росія продовжувала працю над Новичком.

У листі також сказано, що Росія має за собою історію убивств невигідних владі людей, а агенти російської військової розвідки вже у 2013 році втручалися до електронної пошти Юлії Скрипаль, повідомляє Associated Press.

Російський посол до Великобританії Олександр Яковенко відкинув звинувачення як безпідставні і неправдливі.

Росія звинуватила навіть британських офіційних осіб, що вони тримають Скрипалів ізольованими від російських офіційних осіб. Росія також заперечила, що зберігає хімічну зброю з радянського арсеналу і твердить, що таку речовину може виготовити будь-яка країна з модерною програмою хімічних дослідів.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили британські висновки, що Скрипалів отруєно військовою нервово-паралітичною речовиною, але не сказали, хто несе відповідальність за атаку. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, що звіт не підтвердив британських висновків про те, хто відповідальний за атаку, яку Москва заперечує.

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