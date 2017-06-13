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У Конгресі США розглядатимуть законопроект про протидію російській агресії

  • Голос Америки
Конгресмен Адам Сміт

Законодавець Адам Сміт провів прес-конференцію щодо законопроекту, який передбачає заходи у відповідь на провокації з боку Росії


Член Комітету Палати представників з питань збройних сил демократ Адам Сміт у вівторок провів прес-конференцію на тему законопроекту про протидію російській агресії.

«Сьогодні ми спостерігаємо одні з найбільш фундаментальних загроз для наших демократичних цінностей і солідарності наших альянсів з часів початку післявоєнної епохи. Кампанія президента Путіна з підриву наших інститутів становить реальну загрозу для нашої системи держуправління і нашого способу життя», - йдеться в заяві Сміта.

«Даний законопроект передбачає рішучі і відповідальні заходи протидії російським провокаціям. Це спроба закласти основи для нових зусиль щодо боротьби з розповсюдженням «путінізму» і підвищення стійкості демократичних суспільств».

На думку авторів законопроекту, Російська Федерація веде цілеспрямовану кампанію з підриву демократій у всьому світі і ослаблення альянсів і партнерств США. Уряд Сполучених Штатів не розробив комплексну відповідь на цю загрозу, в тому числі заходи військового стримування, реагування на агресію і режим санкцій за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, при відповідальній поведінці з метою зниження ризиків і ймовірності випадкової ядерної війни. Законопроект створить базу для такого реагування.

Законодавство передбачає комплексну стратегію протидії Росії, вимагаючи від міністра оборони розробити і провести в життя комплексну стратегію, яка дозволить скоординувати зусилля США і їх союзників в стримуванні російської агресії.

Серед запропонованих заходів - відповідь на проведену Росією військову модернізацію і протистояння російській пропаганді.

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