США готують санкції проти компаній-учасниць «Північного потоку-2» – Foreign Policy

Адміністрація президента США Трампа готується до запровадження санкцій проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляє з посиланням на обізнані джерела видання Foreign Policy, Білий дім розглядає й інші шляхи блокування проекту «Північний потік-2», але більшість ключових фігур в адміністрації схиляються до санкційного сценарію. Аналогічні настрої переважають і в Конгресі США.

У Вашингтоні і багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що «Північний потік-2», який повинен вдвічі збільшити прямі поставки газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Візит до Вашингтона міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, що відбувся минулого тижня, проходив в обстановці гострих суперечок з приводу підвищення американських мит на європейські сталь і алюміній, виходу США з ядерної угоди з Іраном і проекту «Північний потік-2».

Трубопровід «Північний потік-2» (Nord Stream-2) планують прокласти по дну Балтики і прокачувати ним природний газ з Росії в Західну Європу в обхід України та Польщі. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

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