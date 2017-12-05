Спецслужби України працюють проти НАБУ, - Ситник в Вашингтоні

"Це, мабуть, продовження величезного сценарію з блокування антикорупційної реформи в Україні", - заявив Голова НАБУ Артем Ситник в ексклюзивному коментарі журналістці Української служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Вони тримаються. Вони мотивовані. Вони розуміли, куди вони йдуть. Вони розуміли, який буде спротив

"Така відкрита стадія (протистояння - Г.А.) почалася після затримання сина Міністра внутрішніх справ. Почалася масштабна PR-атака, почалися зриви наших операцій, почалася масштабна робота всіх спецслужб України проти Антикорупційного бюро. Тому зараз дуже важко прогнозувати, як далі будуть розвиватися події, хто буде затриманий, чи я чи хтось із моїх колег", - переконаний Ситник.

Ситник подякував агентам за роботу: "вони тримаються. Вони мотивовані. Вони розуміли, куди вони йдуть. Вони розуміли, який буде спротив".

У жодній державі світу всі спецслужби не об’єднуються проти однієї спецслужби, яка намагається боротися з корупцією у вищих ешелонах влади

"Ми з самого початку знали, що рано чи пізно після наших розслідувань протистояння дійде до такого сценарію, тому психологічно ми до цього готові".

"У жодній державі світу всі спецслужби не об’єднуються проти однієї спецслужби, яка намагається боротися з корупцією у вищих ешелонах влади", - зауважив Ситник.

Таке протистояння, на думку Ситника, пов’язане з тим, що реформа підійшла до свого завершення. Якщо буде створено антикорупційний суд, "почнуться вироки топ-чиновникам – те, чого ще ніколи не було в Україні".

"Це - буде точка неповернення. І вся ця політична корумпована еліта просто розсиплеться", - переконаний Ситник.

Якщо Генпрокуратура озвучила такі факти, я буду наполягати і як прокурор, і як член українського суспільства, на проведенні об’єктивного і неупередженого слідства

Керівник САП Холодницький відзначив існування "певної конкуренції правоохоронних органів на такій досить вузькій ниві боротьби з корупцією". Про це він сказав в окремому коментарі українській службі "Голосу Америки".

Він закликав провести незалежне розслідування звинувачень висунутих проти НАБУ у провокуванні посадовця Державної міграційної служби на отримання хабаря, а також стосовно роботи детективів під прикриттям:

"Якщо Генпрокуратура озвучила такі факти, я буду наполягати і як прокурор, і як член українського суспільства, на проведенні об’єктивного і неупередженого слідства. І нехай слідство поставить крапку".

"Слідство - неупереджене, без скандалів, із дотриманням всіх норм КПК - має поставити крапку", - наполягає Холодницький.

Це - операція, яка стосується конкретної корупційної схеми, і вона була зірвана завдяки діям СБУ і Генеральної прокуратури

"Генеральна прокуратура повинна надати всі свої докази - докази обвинувачення, які підтверджують вину детективу, який працював під прикриттям, а сторона захисту, у ролі якої виступає НАБУ, повинна спростувати всі ці данні", - зазначив Холодницький.

НАБУ, зі свого боку, заявляє, що не вбачає складу злочину в діях своїх службовців в зв’язку зі скандалом навколо немов-би провокування хабаря.

"Це не була операція щодо конкретної особи, - зауважив Ситник. - Це - операція, яка стосується конкретної корупційної схеми, і вона була зірвана завдяки діям СБУ і Генеральної прокуратури".

"Я не бачу там якихось порушень. Коли виписується завдання агенту, там прописується, що йому забороняється вчиняти провокативні дії щодо суб’єктів, які документуються в ході цієї операції", - пояснив Ситник.

"Якщо вони не виконають розпорядження, то будуть відповідати вже перед керівництвом НАБУ. І тому я спокійний. Ми вивчали цю ситуацію і ми знаємо, що там немає порушень закону", - додав він.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

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