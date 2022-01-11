Нуланд заявила про плани Росії щодо внутрішньої дестабілізації України

Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила у вівторок, виступаючи перед ЗМІ.

"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила Нуланд, - "Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США, та НАТО, щоб виправдати її власні дії".

Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США, та НАТО, щоб виправдати її власні дії

Нуланд також наголосила, що саме Росія виступає агресором, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ.

За словами Нуланд, Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

Нуланд також наголосила, що НАТО не становить загрози для Росії, а рішення щодо членства в Альянсі ухвалюються лише країнами, які прагнуть стати членами Альянсу, та країнами-членами.

Як відомо, після переговорів у Женеві напередодні представники США та Росії заявили про незмінність позиції щодо ключових вимог Москви - юридичних гарантій нерозширення НАТО. Для Росії ці вимоги лишаються наріжними, а для США - неприйнятними.

Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков учора наголосив, що Росія не має наміру атакувати Україну, а заявлені нею вимоги не треба сприймати, як спробу домовитись під загрозою застосування сили щодо України. Маневри на території Росії Рябков назвав реакцією на військову співпрацю Заходу із Україною.

Рябков також заявив, що Захід "грає із вогнем", наголосив на тому, що переговори мають відбуватись у прискореному режимі.

При цьому російський дипломат сказав, Росія хоче, щоб на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні, було оформлено гарантії того, що Україна та Грузія "ніколи" не стануть членами Альянсу.

Відповідаючи на питання про можливу "військово-технічну" відповідь Росії Заходу, Рябков заявив, що нині відсутні підстави "говорити про те, які системи, у якій кількості та де саме можуть бути розгорнуті".

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

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