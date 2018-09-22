США відклали запровадженя санкції проти RUSAL Дерипаски

Своїм рішенням від 21 вересня Міністерство фінансів США продовжило дію відповідних ліцензій, відтермінувавши запровадження санкцій проти компаній EN+ та RUSAL до 12 листопада, 2018 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

«EN+ та RUSAL звернулись до уряду США про зміни в структурі корпоративного управління, які можуть призвести до значних змін у контролі. Для того, щоб мати достатній час на розгляд, ми подовжуємо дію ліцензій до 12 листопада», - заявив речник Міністерства фінансів США.

6 квітня Міністерство фінансів США включило до санкційного переліку компанії EN+ та RUSAL за те, що вони перебувають у власності, під контролем, прямим, чи опосередкованим російського олігарха Олега Дерипаски. Санкції мали вступити в дію 23 жовтня.

Оголошення про запровадження санкцій в квітні мало негативний вплив на світові ринки алюмінію, адже RUSAL є другим у світі виробником цього металу.

У квітні Дерипаска, щоб переконати уряд США послабити санкції, погодився обмежити свою долю у EN+ до менш ніж 50 відсотків та погодився на призначення назелажних директорів до ради компанії. За три місяці після оголошення відповідних планів, компанія досі не назвала кандидатів на посади незалежних директорів, або ж покупця акцій Дерипаски.

Дивіться також: ​Майбутнє портвейну в Португалії залежить від умов "Брекзиту"