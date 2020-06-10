Протестувальники у США націлились на пам'ятники Колумбу

Протестувальники повалили статую першовідкривачу Америки Хрістофору Колумбу у столиці штату Вірджинія, місті Річмонд, і обезголовили статую Колумба у Бостоні, штат Массачуссетс. Про це повідомляють американські ЗМІ.

У Річмонді протестувальники заявили, що афроамериканці та корінні народи потерпають від расизму у різних формах, включно із інституційним, з часу, коли Колумб вперше прибув на американський континент.

Спадщина Колумба у США тривалий час є предметом дискусії. День Колумба є федеральним святом, яке відзначається у жовтні. Водночас у багатьох регіонах та містах від свята відмовились і відзначають День корінних народів. Це є наслідком уваги до втрат та смертей, які корінним народам Америки принесли колонізація.

У США тривають здебільшого мирні протести проти расизму. Протестувальники вимагають реформ поліції, яку називають упередженою щодо афроамериканців.

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