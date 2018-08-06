Людині у США заклеїли рота за рішенням судді

Підсудний відчував, що йому не дають повноцінно представити власну позицію

Суддя в штаті Огайо наказав заклеїти рот підсудного під час слухання. ЗМІ зафіксували на відео сцену, коли офіцер обмотує обличчя чоловіка клейкою стрічкою, щоб він замовк, повідомляє CNN.

Інцидент стався на початку цього тижня, коли суддя у Клівленді, штат Огайо, наказав 32-річному Франкліну Вільямсу зберігати тишу під час слухання його справи. Незважаючи на попередження судді Джона Руссо, Вільямс продовжував перебивати суддю та своїх адвокатів, згідно з відео.

Відео швидко привернуло увагу Американського союзу громадянських свобод в Огайо, який охарактеризував дії судді як принизливі для підсудного.

«Ми не можемо вважати це нормальним. Це принизливо. Це не просто позбавляє цю людину можливості говорити до того, як його життя заберуть, це викрадає його гідність. Все це неправильно», – заявила організація у повідомленні в Twitter. .

Після інциденту Вільямс розмовляв із журналістами і сказав, що мав причини не зберігати мовчання.

«Суддя не дозволяв мені сказати те, про що я намагався сказати публічно. Він завжди зупинив мене, перш ніж я міг пояснити що-небудь від свого імені», – сказав Вільямс із в'язниці.

Суддя каже, що виправдано наказав заклеїти рот підсудному, оскільки він виявив неповагу до правової системи

Вільямс був засуджений до в'язниці за пограбування при обтяжуючих обставинах, викрадення та зловживання кредитними картками - за даними онлайн-записів окружного суду округу Куяхога.

Коли CNN звернувся до судді Руссо, він відмовився прокоментувати через свого виконавця Патріс Стек, який сказав, що це тому, що справа може бути оскаржена.

Руссо розповів, що він ніколи не мав наміру, щоб усе зайшло так далеко, і він сказав, що виправдано наказав заклеїти рот підсудному, оскільки він виявив неповагу до правової системи.

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