Міжнародні інспектори дотепер не отримали доступу до місця хімічної атаки неподалік Дамаска

Генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю заявив, що російські та сирійські офіційні особи повідомили інспекторів, що в районі, де вони мали провести дослідження в місті Дума, ще існують загрози, які мусять бути усунуті перед тим, як може відбутися їх розгорнення.

А в Москві заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що місія не може прибути на місце, тому що в неї немає дозволу від відділу безпеки ООН. Представники ООН в Нью-Йорку піддають під сумнів це твердження.

«Організація Об’єднаних Націй надала необхідні дозволи групі інспекторів для виконання праці в місті Дума», сказала представниця ООН Стефан Дуджарик (Stephane Dujarric).

Генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї також заявив у понеділок, що сирійські органи влади запропонували привезти до Дамаска 22 очевидців, які могли б дати інспекторам свідчення. Він не сказав, чи вони прийняли пропозицію.

Росія заявила, що вона не блокує розслідування

Раніше Росія відкинула британські звинувачення, що вона перешкоджає в розслідуванні імовірної хімічної атаки і заявила, щоб місія приступила до праці.

«Я можу гарантувати, що Росія нічого не міняла на місці», сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Лавров твердив, що докази, на які покликалися Сполучені Штати, Великобританія і Франція для виправдання ракетної атаки на три сирійські об’єкти, пов’язані з хімічною зброєю, були основані на «на повідомленнях ЗМІ та соціальних медіа». Він заперечив, що сталася будь-яка хімічна атака, в результаті якої загинуло понад 40 людей.

Великобританія, Франція і США твердять, що відповідальність за хімічну атаку в місті Дума несуть сили президента Башара аль-Асада.

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