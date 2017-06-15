Яке майбутнє чекає опорний пункт «Ісламської держави» і столицю «халіфату»?

Підтримувані США повстанські сили наступають на опорний пункт терористичного угруповання «Ісламська держава» місто Ракка, яке екстремісти перетворили на столицю свого «халіфату». Виникає питання, чому саме ісламісти робили це місто центром своєї діяльності.

Провінція Ракка – багатий на нафту район у північній Сирії. Протягом багатьох століть це був важливий торговельний центр. У період розквіту ісламу туди перенесено з Багдада навіть столицю Аббасидської держави.

Перед спалахом громадянської війни в Сирії у 2012 році населення Ракки нараховувало близько 300 тисяч, причому суніти становили більшість, хоча в ньому також були значні меншини курдів і християн.

Воно стало сприятливим ґрунтоим для сирійської опозиції, зокрема для ісламістів, деякою мірою для «Ісламської держави», з приводу ворожості арабів-сунітів до режиму президента аль-Асада, каже експерт з питань Близького Сходу Дейвид Поллок з Вашингтонського іституту з питань Близького Сходу.

У березі 2013 року Ракка стала першим великим містом, яке зайняли повстанці Вільної сирійської армії і Фронту аль-Нусра. З часом перевагу серед антиурячдових сил здобуло угруповання «Ісламська держава». Вже через рік ісламісти обрали Ракку «столицею халіфату».

З того часу місто стало центром, яке притягало іноземних бойовиків з багатьох країн світу, щоб підтримати «Ісламську державу».

За повідомленням багатьох іноземних спостерігачів, Ракка перетворилася у величезну в’язницю. Заборонено колишній спосіб життя і змушено мешканців дотримуватися ісламських законів шаріату. Хто відмовився – був змушений втікати або його страчено.

За американськими приблизними оцінками, Ракку, на яку наступають Сирійські демократичні сили (коаліція курдських і арабських збройних формувань), захищає від трьох до чотирьох тисяч ісламських бойовиків.

Звільнення Ракки від «Ісламської держави», каже полковник американської армії Раян Діллон завдасть великого удару екстремістам. Проте інші експерти вважають, що на довший час після звільнення Ракки ситуація в місті залишиться нестабільною, незважаючи на ситуацію в інших районах Сирії.

Експерт Ібрагім аль-Ассіль з Вашингтонського іституту з питань Близького Сходу каже, що якщо звільнення Ракки буде важким, то відновлення безпеки і правління в місті буде навіть важчим. Він додає, що очолена США коаліція мусить забезпечини, щоб владу в місті не перебрав режим Башара аль-Асада, а сунітські ісламістські угруповання не використали різні племена для своїх політичних цілей. А щоб запобігти поверненню «Ісламської держави», містом повинно керувати його населення, додав він.

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