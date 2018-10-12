Apple, Google, Facebook взялися за боротьбу з екранною залежністю користувачів

У новій операційній системі iOS 12 компанія Apple реалізувала технології покликані вплинути на залежність від мобільних пристроїв серед наймолодших користувачів, повідомляє CNN.

Тепер можна встановити щоденні обмеження, які заблокують додаток після досягнення допустимої межі проведеного перед екраному часу

Спеціальна інформаційна панель під назвою Screen Time («Час, проведений за екраном монітора») показує детально, скільки часу користувач провів з кожним додатком, як часто він піднімав слухавку і скільки оповіщень отримував від кожного додатка.

Тепер можна встановити щоденні обмеження, які заблокують додаток після досягнення допустимої межі. Блокування легко обійти, тому це швидше є нагадування про те, що ви досягли своєї межі, ніж справжнім бар'єром.

Батьки можуть встановлювати жорсткі обмеження на телефони своїх дітей

Батьки, однак, можуть встановлювати жорсткі обмеження на телефони своїх дітей, повністю заблоковуючи їх доступ до додатків або категорій, коли вони досягають ліміту на відведений для цього час.

Google додав аналогічні інструменти в майбутню версію Android Pie, які називається Digital Wellbeing («Цифрове благополуччя»). Інструменти, що пропонуються компаніями Apple і Google, є майже дзеркальним відображенням одне одного, але Google йде трохи глибше, ніж Apple.

Google пропонує функцію Wind Down, яка дозволяє встановити час для сну, що автоматично переводить телефон у режим «Не турбувати»

Наприклад, піктограма додатка залишається сірою, коли користувачі досягають допустимої межі, а для того, щоб обійти обмеження на додаток, користувачі повинні відкрити інформаційну панель, щоб усунути його вручну, а не просто натиснути на віконце ігнорування, як у iOS 12.

Google також пропонує функцію Wind Down, яка дозволяє встановити час для сну, що автоматично переводить телефон у режим «Не турбувати», а екран – у режим сірого кольору. На вашому телефоні не з'являтимуться сповіщення, і при втраті кольору екрана ви отримаєте стимул відкласти телефон.

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Facebook та Instagram також почали впроваджувати функції, завдяки яким користувачі незабаром матимуть доступ до інформаційної панелі, що показуватиме час, проведений на платформі, а також отримають більше контролю над сповіщеннями та щоденні нагадування про обмеження.

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