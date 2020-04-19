Літня температура неефективна у боротьбі з COVID-19 - дослідження науковців

Коронавірус може вижити при високих температурах, вважають французькі науковці, поставивши під сумнів ідею, що влітку поширення COVID-19 піде на спад.

Дослідники Університету "Екс Марсель" у Франції на чолі з науковцями Ремі Шарел та Борисом Пасторіно дослідили, що вірус зміг вижити за температури 60 градусів тепла за Цельсієм. Цю температуру науковці зазвичай вживають для дезінфекції їхніх лабораторій.

За повідомленням The Jerusalem Post, дослідники змогли вбити вірус, тримаючи його впродовж 15-ти хвилин при температурі 92 градуси тепла за Цельсієм. Тепер це дослідження має стати предметом аналізу науковцями з інших інститутів.

Дослідники вважають, що нижча температура може бути достатня, аби вбити зразки вірусу у малій кількості, втім висока температура необхідна, щоб вбити вірус у великій кількості. У висновках дослідження також мовиться, що хімічні дезінфекційні засоби є більш дієвими.

Схожі результати показували і попередні дослідження науковців, - повідомляє американське видання The Hill.

Національні академії наук США у квітні повідомили Білий дім, що результати їхніх попередніх досліджень, які вказували на зв'язок між температурою та поширенням вірусу, є помилковими.

“Є певні докази того, що може поширюватись менш ефективно в середовищах з вищою температурою та вологістю, втім враховуючи брак імунітету на глобальному рівні, це зменшення в поширенні вірусу може не призвести до суттєвого зменшення в поширенні вірусу”, якщо не вживати зусиль як то соціальна дистанція - повідомляли дослідники у США.

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