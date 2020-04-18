Принц Гарі та Меган Маркл на Великдень розвозили їжу хворим у США

Принц Гарі з дружиною у Великодній тиждень розвозили їжу американським бідним, - про це повідомляють місцеві ЗМІ у Лос-Анджелесі.

За повідомленнями, пара, яка нещодавно відмовилась від королівських титулів - принц Гарі, його дружина Меган Маркл та син Арчі - переїхали жити до Лос-Анджелеса в час, коли у США триває спалах коронавірусу.

Вони просто хотіли зробити все, щоб люди відчули любов і вдячність.

Впродовж Великоднього тижня вони кілька разів волонтерили у благодійній компанії Project Angel Food, яка збирає та розвозить дієтичну їжу для людей з хронічними хворобами. Про це повідомили в CNN.

Журнал People також додає, що Гарі та Меган розвозили їжу у Великодню неділю та в середу.

“Вони були надзвичайно прості, справді зацікавлені кожною людиною, яку зустрічали, - розповів журналу генеральний директор благодійної організації Ричард Аюб. - Вони спілкувались з нашими поварами, з клієнтами, вони просто хотіли зробити все, щоб люди відчули любов і вдячність. Їхньою метою справді було віддати шану поварам, волонтерам і всім іншим працівникам за їхню роботу”.

“Меган сказала, що вона хотіла показати Гарі Лос-Анджелес через призму філантропії. І це прекрасно”, - додав він.

"Це очевидно, що між ними є велика любов і самовідданість. Вони обоє є людьми, які хочуть знати більше про інших. А наші клієнти - це якраз ті люди, про яких часто забувають. Вони справді хотіли відвідати тих людей. Побачити їх, поговорити з ними, щоб вони усміхнулися”, - додав Ричард Аюб.

Місцеве видання Лос-Анджелеса WeHoVille цитує слова чоловіка, якого відвідала колишня королівська сім'я. Ден Тайлер розповів виданню, що не відразу впізнав Гарі та Меган.

“Я подумав, що цей високий рудий чоловік має знайоме обличчя і та дівчина була досить вродливою. Потім я побачив великий чорний мікроавтобус із великою кількістю охорони. Вони обоє були дуже приємні, прості в спілкуванні, вони обоє мали маску і одягнені в джинси, але дуже гарні джинси”, - розповів клієнт благодійної організації.

За словами очільника Project Angel Food, Меган знала про їхню організацію ще до одруження з Гарі, коли вона жила у Лос-Анджелесі . За його словами, Меган шукала можливість поволонтерити на Великдень і її матір Дорія Рагланд повідомила подружжю, що Project Angel Food потребує додаткових рук.

“Меган і Гарі взяли 6 доставок у великодню неділю і потім сказали, що хочуть зробити це ще раз. То ж у Середу вони взяли ще 14 доставок”, - розповів журналу People Ричард Аюб.

У березні президент Трамп повідомив у Твітері, що принц Гарі та Меган Маркл переїхали жити до США і додав, що Америка не буде оплачувати витрати за їхню безпеку.

Речник пари в інтерв'ю одному з американських телеканалів сказав, що подружжя не має наміру просити американський уряд про фінансування і охоронців найняли за приватні кошти.

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