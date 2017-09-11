Тероризм ніколи не здобуде перемоги над США - Тіллерсон

Державний секретар США нагадав про теракти 2001 року і про трагедію 2012 року в Бенгазі





Державний секретар США Рекс Тіллерсон виступив із заявою з нагоди 16 річниці трагедії 11 вересня.

«Сьогодні ми віддаємо данину жертвам терактів 11 вересня 2001 року і вшановуємо пам’ять героїв, які виявили в той день мужність, рятуючи життя багатьох - навіть ціною власного життя, - йдеться в документі. - Їх хоробрість у той день залишається прикладом характеру американського народу перед обличчям зла. Незважаючи на те, що в той день нашій країні була завдана рана, сьогодні ми нагадуємо світу, що тероризм ніколи не здобуде перемоги над Сполученими Штатами».



Глава зовнішньополітичного відомства США зазначив, що сьогоднішня річниця є нагадуванням і про трагедію в Бенгазі (сталася 11 вересня 2012 року), коли чотири громадянини США, в тому числі - двоє співробітників Державного департаменту, були вбиті в ході терористичної атаки.



«Наші серця і наші молитви - з тими, у кого тероризм забрав близьких, - підкреслив Тіллерсон. - Ми як і раніше вважаємо своїм обов'язком стояти на шляху цих екстремістів, які планують і здійснюють напади на ні в чому не винних людей».

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