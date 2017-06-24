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Спеціальний посланець США в Афганістані та Пакистані подав у відставку

  • Голос Америки

Відхід спеціального посланця відбувається в той самий час, коли США готуються до відправки кількох тисяч військових до Афганістану у своїй безперервній боротьбі проти угруповання Талібан.

Новинний сайт Politico повідомив у п’ятницю, що дипломати вважали, що посаду спеціального посланця закривають у п’ятницю, а його обов’язки складають у бюро Державного департаменту Південної та Центральної Азії.

Пізніше у п’ятницю державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що він ще не зробив рішення про майбутнє посади. Тіллерсон зазначив, що він планує скоротити кількість спеціальних посланців у Державному департаменті, який стикається з можливим скороченням бюджету до 30 відсотків.

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