Плани посилити санкції проти Росії дозволили їй вигідно продати облігації

Не дивлячись на санкції, Росії вдалось залучити 3 мільярди доларів, розмістивши 10-ти та 30-ти річні облігацій на зовнішніх ринках 19-20 червня орієнтовно під 4,25 та 5,2 відсотки річних, відповідно.

Попит вдвічі перевищував пропозицію і становив 6,6 мільярдів доларів. Більшість заявок на придбання подали американські інвестори, за інформацією організатора розміщення державного російського інвестиційного банку ВТБ Капітал, повідомляє Financial Times.

«Якщо яструби міжнародної політики з Вашингтону отримають своє, купівля російських облігацій може опинитись під санкціями», - описує міркування інвесторів Forbes. Крім очікувань на санкції, серед інших факторів, що стимулювали попит, аналітики називають загальне пожвавлення попиту на облігації країн з ринками, що розвиваються, а також зменшення уваги ринків до політичних повідомлень ЗМІ про Росію.

Новий законопроект про посилення санкцій проти Росії також наполохав інвесторів можливістю введення заборони інвестування до російських державних облігацій в майбутньому, адже Міністерство фінансів США може розцінити такі інвестиції як засіб обійти санкції, йдеться в статті Financial Times.

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