Джилл Байден та Гіларі Клінтон представили найвпливовіших українок світу за версією Time - Олену Зеленську та Олександру Матвійчук 

"Сценаристка, яка працювала за кадром, й ніколи не прагнула уваги. Мати двох дітей, вона ніколи не бажала стати серцем країни, охопленої війною". Так про першу леді України Олену Зеленську написала перша леді США Джилл Байден у переліку ста найвпливовіших людей світу 2023 за версією видання Time.

"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном народу України, але з самовідданою мужністю відповіла на цей заклик, - пише Байден, згадуючи їхню зустріч під час візиту першої леді США до України торік. - Інстинктивно ми обнялися, дві матері, дві нації, що об'єдналися заради миру".

"Вона могла забрати сім'ю і втекти. Яка мати звинувачуватиме її? Проте вона залишається, - йдеться у тексті Джилл Байден. - Вона залишається заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців. Олена Зеленська – мама. Захисниця. Гордість своєї нації. Оплот надії для людей, яких вона любить".

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time у категорії "Лідери". До цієї ж категорії у список найвпливовіших за версією Time увійшла і Олександра Матвійчук, перша в історії України нобелівська лауреатка миру, юристка й правозахисниця Центру громадянських свобод. Її біографію коротко описала колишня державна секретарка США та колишня перша леді Гілларі Клінтон.

"Насильство проти мирного населення є злочином проти суспільства, демократії та людяності. Однак це надто часто вчиняється безкарно, особливо проти жінок і дівчат. Тому робота, яку виконує Олександра та її організація, є такою нагальною та важливою. Задокументувавши звірства Росії, щоб злочинці могли бути покарані, вона є доказом того, що жінки є не лише жертвами війни; вони можуть бути агентами миру та справедливості", - написала Клінтон.

Цьогоріч до списку найвпливовіших людей 2023 року за версією Time увійшли актори, співаки, активісти, спортсмени, політики, правозахисники, представники компаній та інші впливові й відомі особи.

Зокрема, до переліку найвпливовіших 2023 року потрапили також президенти США Джо Байден та Бразилії Лула да Сілва, мільярдер Ілон Маск, канцлер Німеччини Олаф Шольц, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, журналіст Еван Гершкович, акторки Сальма Хайєк та Обрі Плаза, актори Колін Фаррелл та Педро Паскаль, модель Белла Хадід, футболісти Ліонель Мессі й Кіліан Мбаппе.

За традицією, короткі біографії цих людей пишуть інші відомі люди.