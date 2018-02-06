Тінь російської корупції тяжітиме над Зимовими Олімпійськими іграми - Atlantic Council

Над Зимовими Олімпійськими іграми в Південній Кореї тяжітиме тінь російської корупції. Про це пише Даян Френсіс, дослідник аналітичного центру Atlantic Council.

Десятиріччями Олімпійські ігри, особливо зимові, надавали Росії підтримку громадськості. Не маючи можливості забезпечити пристойні стандарти життя або демократії, Кремль, натомість, зосередився на золотих медалях, щоб отримати повагу вдома чи за кордоном, зазначає дослідниця.

Але цього разу документальний фільм витягнув на світло маленькі брудні секрети Росії: корупція найвищого рівня пустила метастази по всьому суспільству, заторкнувши ковзанки, лижні схили та спортзали. Через спонсовану державою програму, росіяни обманювали, і їх спіймали на цьому.

Тепер, починаючи з цих Зимових Олімпійських ігор, Міжнародний Олімпійський комітет усунув Росію.

Документальним фільмом, який висвітлив скандал, став «Ікар». Творець фільму Браян Фоґель спочатку лише хотів показати наскільки легко обманювати в спорті, як це десятиріччями робив Ленс Армстронґ. Фоґель знайшов радників, які познайомили його з експертом з допінгу Григорієм Родченковим, головою антидопінгової установи в Москві.

Так, фільм нікому невідомого режисера став геополітичним тріллером. Росіянин пояснює, що допінг є культурою по всій країні і, що практично кожен спортсмен у кожному виді спорту зазнає постійного хімічного стимулювання.

Не дивно, що Родченков почав діставати погрози своєму життю. Фоґель допомагає йому втекти до Сполучених Штатів.

В фільмі також йдеться про те, як відбувалось шахрайство в Сочі. Номери з подвійними дверима дозволяли отримувати чисті аналізи сечі, якими протягом ігор підмінювались забруднені аналізи.

Путін заявляє, що Росія не має допінгових програм, однак свідчення, електронне листування та записи Родченкова свідчать про протилежне.



Тепер росіяни можуть змагатись як індивідуальні спортсмени, але тільки якщо пройдуть тест. Вони не можуть представляти Росію, гімн чи прапор Росії не будуть демонструватись, якщо російський спортсмен виграє медаль.

«Ікар» - це шедевр журналістики, і він дає Кремлю те, на що той заслуговує, робить висновок дослідниця.



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