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Україна

Екс-чиновник Пентагону порівняв отримання автокефалії Україною із процесом деколонізації

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Ми спостерігаємо повстання російської церковного імперіалізму проти деколонізації
Майкл Карпентер

Розрив російською православною церквою відносин із Вселенським патріархатом вказує на те, що у питанні християнської віри Росії притримується імперіалістичних позицій. Про це заявив колишній заступник помічника голови Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

Як відомо, у понеділок Синод Російської православної церкви назвав неможливим перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Таким чином у Росії відреагували на рішення Вселенського патріархату про підтримку автокефалії Української православної церкви. У відповідь на рішення РПЦ речник Київської патріархії Євстратій Зоря заявив на своїй сторінці у Facebook, що Синод МП повторює політику Кремля.

"Самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти", - відзначив Зоря.

На думку Майкла Карпентера, реакція РПЦ є імперіалістичною.

"Російська православна церква розриває відносини із Вселенською православною спільнотою через рішення Вселенського патріархату надати незалежність Українській православній церкві. Фактично, ми спостерігаємо повстання російської церковного імперіалізму проти деколонізації", - відзначив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

Водночас відомий російський опозиційний коментатор Ґаррі Каспаров назвав російську православну церкву "церквою КДБ".

"Схизма у православ'ї заслуговує на більшу увагу. Нарешті відрізано путінську церкву КДБ", - написав Каспаров у Twitter.

Як відомо, президент України Петро Порошенко назвав томос фактично ще одним Актом проголошення незалежності України.

"Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання томосу", - відзначив Порошенко.

Дивіться також: Процес надання Томосу Українській церкві вже нікому не вдасться зупинити - речник Київської Патріархії

Процес надання Томосу Українській церкві вже нікому не вдасться зупинити - речник Київської Патріархії. Відео
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Процес надання Томосу Українській церкві вже нікому не вдасться зупинити - речник Київської Патріархії. Відео

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