Работоргівля українцями процвітає у Російській Федерації

Консультанти запропонували їй домовитися з донькою про кодове слово...

На «гарячу лінію» 527 подзвонила жінка, донька якої завербувалася на турецький курорт аніматоркою. Мати хвилювалася й просила поради. Консультанти запропонували їй домовитися з донькою про кодове слово.​​

​«Якщо людина потрапляє в полон до работорговців, їй інколи дають можливість зателефонувати додому. Проте вона мусить говорити, що у неї все гаразд, усе чудово, – розповіла «Голосу Америки» консультант Національної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми Оксана Шлюсар.– А от якщо заздалегідь домовитися про кодове слово (скажімо, назвати кличку домашнього улюбленця – кицьки чи цуцика ), тоді ніхто не здогадається, що ти подаєш сигнал тривоги».

Як розповідає пані Оксана, згодом на їхню «гарячу лінію» знов зателефонувала та жінка. Каже – дзвонила дочка з Туреччини, і тільки й розпитувала, що про їхнє цуценя. Історія мала щасливий кінець: дівчину визволили з тенет зловмисників, які хотіли зробити з неї секс-рабиню, і повернули додому в Україну.

Телефонні апарати, і у слухавці кожного лунає сповідь жертви работоргівлі. Таку інсталяцію підготували працівники Національної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми до конференції у Києві. Подія присвячена 20-й річниці програми боротьби з торгівлею людьми. Цю програму здійснюють в Україні Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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За оцінками МОМ, за 20 років понад 230 000 українців потерпіли від сучасного рабства

За оцінками МОМ, за 20 років понад 230 000 українців потерпіли від сучасного рабства. Сьогодні телефони «гарячої лінії» продовжують дзвонити; проблема не стала менш гострою, лиш змінила форми. Якщо на початку 90-х ішлося переважно про ризики сексуальної експлуатації жінок, то зараз здебільшого – про трудове рабство, і більше половини потерпілих – чоловіки.

Експерти вказують ще й на такий новий тренд: українці вербуються на заробітки в Росію, але замість російських міст, зусиллями работорговців, опиняються у так званих ДНР і ЛНР.

Російська Федерація залишається основною країною призначення для жертв работоргівлі з України.

Російська Федерація залишається основною країною призначення для жертв работоргівлі з України. За даними Міжнародної організації з міграції, за першу половину нинішнього року від торгівлі людьми пострадждали 582 українці; з них більше половини (57%) зазнали експлуатації саме в Росії.

Про те, як силами новітніх рабів зводять маєтки на Рубльовці – престижному передмісті Москви – розповідає одна з просвітницьких брошур, виданих USAID. Людей привозять на об’єкт, не випускають за ворота, погрожують та примушують тяжко працювати, а обіцяних грошей не побачиш ніколи.

Сьогодні работоргівля не зважає ні на стать, ні на вік. Із тисяч постраждалих українців, яким надало допомогу МОМ, наймолодшому було 3 роки, найстаршому – 83. Злочинці залучають дітей до примусового жебрацтва, змушують красти, використовують у порнографії. Одним із виявлених цього року випадків торгівлі дітьми була спроба використання з метою трансплантації органів.

За першу половину нинішнього року від торгівлі людьми пострадждали 582 українці; з них більше половини (57%) зазнали експлуатації саме в Росії

«Україні потрібні системні зміни в протидії торгівлі людьми», – заявив, виступаючи на конференції, директор Офісу підтримки демократії та самоврядування USAID Томас Уайт. Як він зазначив, «Ключовим елементом цих системних змін має бути притягнення торговців людьми до відповідальності. Торік в Україні до суду дійшло тільки 23 справи про торгівлю людьми, і лише 7 із них закінчилися тюремним строком. Ситуація, за якої торговці людьми не несуть покарання, викликає стурбованість», – заявив представник USAID.​

​Як він додав в інтерв’ю «Голосу Америки», «Проекти з протидії торгівлі людьми – це один з головних пріоритетів Агентства США з міжнародного розвитку. Работоргівля – жахливий злочин, і ми хочемо покласти йому край не лише тут в Україні, а й в усьому світі».

Як силами новітніх рабів зводять маєтки на Рубльовці – престижному передмісті Москви – розповідає одна з просвітницьких брошур, виданих USAID

А голова представництва МОМ в Україні Томас Вайс, виступаючи на конференції, розповів історію про одного з тих 15 000 потерпілих, яким за усі ці роки надала допомогу Міжнародна організація з міграції. Це історія про хлопчика Андрія, якого п’ятирічним власна бабуся вивезла за кордон, змушувала жебрати й красти.

Зусиллями МОМ хлопця повернули до матері і сестри, полікували в реабілітаційному центрі, придбали шкільне приладдя та одяг, а родину забезпечили меблями, холодильником, паливом на зиму. Тепер у Андрія все гаразд. Він ходить у перший клас, має друзів, допомагає мамі по господарству. І каже, що почувається щасливим.

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