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США

Трамп скасував поїздку до Латинської Америки, щоб зосередитися на Сирії

  • Голос Америки

Президент не поїде на «Саміт Америк» в Лімі, який розпочнеться 13 квітня


Як повідомив Білий дім, президент США Дональд Трамп цього тижня не поїде в турне Латинською Америкою, а залишиться в Вашингтоні, щоб стежити за розвитком подій в світі, в тому числі в Сирії.

«Президент Трамп не братиме участі у 8-му «Саміті Америк» в столиці Перу - Лімі, а також не поїде до Боготи, Колумбії, як планувалося спочатку. На прохання президента, замість нього поїде віце-президент Майк Пенс. Президент залишиться в США, щоб проконтролювати відповідь США Сирії і стежити за розвитком подій по всьому світу», - повідомляється в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Гакабі Сандерс.

Дводенний саміт в Перу почнеться 13 квітня.

Президент попередив про жорстку відповіді Сирії після хімічної атаки, яка, імовірно, сталася в суботу в контрольованому повстанцями районі Східна Гута. В результаті атаки загинуло не менше 40 людей.

«У нас є багато варіантів у військовому плані», - сказав Трамп в понеділок, не вдаючись у подробиці.

Дивіться також: Трамп піддав критиці Путіна, пов’язавши з Росією відповідальність за хімічні атаки у Сирії

Трамп піддав критиці Путіна, пов’язавши з Росією відповідальність за хімічні атаки у Сирії. Відео
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Трамп піддав критиці Путіна, пов’язавши з Росією відповідальність за хімічні атаки у Сирії. Відео

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