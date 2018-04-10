Трамп скасував поїздку до Латинської Америки, щоб зосередитися на Сирії

Президент не поїде на «Саміт Америк» в Лімі, який розпочнеться 13 квітня



Як повідомив Білий дім, президент США Дональд Трамп цього тижня не поїде в турне Латинською Америкою, а залишиться в Вашингтоні, щоб стежити за розвитком подій в світі, в тому числі в Сирії.



«Президент Трамп не братиме участі у 8-му «Саміті Америк» в столиці Перу - Лімі, а також не поїде до Боготи, Колумбії, як планувалося спочатку. На прохання президента, замість нього поїде віце-президент Майк Пенс. Президент залишиться в США, щоб проконтролювати відповідь США Сирії і стежити за розвитком подій по всьому світу», - повідомляється в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Гакабі Сандерс.



Дводенний саміт в Перу почнеться 13 квітня.



Президент попередив про жорстку відповіді Сирії після хімічної атаки, яка, імовірно, сталася в суботу в контрольованому повстанцями районі Східна Гута. В результаті атаки загинуло не менше 40 людей.



«У нас є багато варіантів у військовому плані», - сказав Трамп в понеділок, не вдаючись у подробиці.

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