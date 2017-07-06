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Запоруку успіху України назвала Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади

Україна об'єднується навколо демократичних цінностей. Саме це зрештою стане джерелом її успіху

Саме демократичні цінності зрештою стануть запорукою успіху України. Про це заявила мінстр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння і є активістом української громади у Канаді.

"Україна об'єднується навколо демократичних цінностей. Саме це зрештою стане джерелом її успіху", - підкреслюється у повідомленні в офіційному Twitter канадського урядовця.

Христя Фріланд брала участь у міжнародній конференції присвяченій реформам в Україні, яка у четвер закінчилась у Лондоні.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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