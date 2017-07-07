"Трамп не здасть Україну" - експерти про призначення спеціальним представником щодо України Курта Волкера

будь-які спекуляції про те, що адміністрації Трампа планує когось "здати", видаються притягнутими за вуха в контексті саме цього призначення. Волкер є великим критиком Росії

Призначення Курта Волкера - колишнього посла США в НАТО, соратника провідного американського "яструба" Джона Маккейна - у якості спеціального представинка США на переговорах щодо України свідчить про непохитність консенсусу Демократичної та Республіканської партій щодо України.

Водночас особа Волкера може роздартувати Москву, а отже стати на заваді реальному відновленню виконання Мінських угод. На це вказують окремі авторитетні оглядачі, коментуючи призначення Волкера на посаду.

На загал новини про нове призначення Волкера викликали схвальні коментарі в експертному середовищі США.

"Він знає регіон та його проблеми", - твітує про Волкера, колишній міністр закордонних справ Швеції, радник президента України, Карл Більдт.

"Справжній профі", - нахвалює Волкера Корі Шейк, експерт аналітичного центру Hoover Institution.

"Вітаю Курта Волкера, який буде спеціальним представником Трампа з питань України. Це важка робота, але Курт підготовлений для її виконання найкраще", - хвалить Волкера колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Короткий і дуже змістовий профіль настроїв та місії Волкера представив і Джон Гадсон, кореспондент популярного видання Buzzfeed.

"Волкер скептично налаштований з приводу Мінського процесу, ймовірно саме тому державний секретар Рекс Тіллерсон та Держдеп не виявили бажання підтримати "Мінськ". Зараз очікують, що його візаві на перемовинах із Росією буде "сірий кандинал" Кремля, Сурков. Не відомо, що буде насправді. Між тим будь-які спекуляції про те, що адміністрації Трампа планує когось "здати", видаються притягнутими за вуха в контексті саме цього презиначення. Волкер є великим критиком Росії", - пише Гадсон.

Призначення Волкера свідчить про те, що Україна має союзників, як в особі Республіканської, так і Демократичної партій. Таку думку висловив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні і відомий експерт з питань Східної Європи.

"Призначення Волкера свідчить, що політика щодо України у Вашинтоні формується відповідно до двопартійного коненсусу, який не під силу змінити президенту США Трампу", - заявив Кларксон "Голосу Америки".

Призначення Волкера привітала і влада України, включно із президентом Петром Порошенком.

Між тим послушний список та погляди Волкера, який подобається Україні та прихильникам жорсткої лінії поведінки США щодо Росії, може викликати діаметрально протилежне ставлення у Росії, і тим самим стати на заваді реальному відновленню виконання Мінських угод. Відповідним питанням задався кореспондент низки західних видань в Україні Крістофер Міллер.

"Цікаво, наскільки зацікалена буде російська сторона відновити переговори з Волкером, зважаючи на його минуле у НАТО та зв'язки з Маккейном?", - твітує Міллер у п'ятницю.

Повідомляється, що 9-го липня Курт Волкер супроводжуватиме державного секретаря США Рекса Тіллерсона у робочому візиту до Києва. Очікується, що Волкер буде брати участь у зустрічах у "Нормандському форматі".

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