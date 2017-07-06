Радник Порошенка, екс-генсек НАТО Расмуссен, похвалив реформи в Україні

Реформи в Україні приносять результат, але попереду ще багато роботи. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, позаштатний радник президента України Андерс Фоґ Расмуссен.

Расмуссен створив приватну компанію Rasmussen Global, яка надає консультативні та лобістські послуги, у 2014-му році

Таким чином колишній генсек НАТО привертає увагу до презентації, підготовленої його лобістською компанією, з приводу реформ в Україні. Презентацію представлено напередодні саміту Україна-ЄС.

5 барвистих слайдів на сторінці компанії звертають увагу на ключові, на думку упорядників, досягнення України у сфері реформ:

- скорочення податків з 22 до 11;

- скасування 100 адміністративних бар'єрів на шляху бізнесу;

- вихід на 80 місце (зі 112-го) за рейтингом ведення бізнесу;

- спрощення початку роботи бізнесу.

Компанія, яка має офіс у Києві, серед іншого, рекламує послуги, які допоможуть клієнтам "прийти до розуміння, яким буде найкращий можливий для них результат та досягнути його у складному середовищі публічної політики

Презентація також вказує на досягнення України у боротьбі із корупцією: 264 карні справи, які розслідуються НАБУ, висунення звинувачень проти 158 осіб.

Відзначається також :повне усунення залежності України від газу з Росії; збільшення експорту з України до ЄС на 21% та той факт, що економіка України у 2017-му році має зростати на 2,3% у порівнянні із падінням у майже 10% у 2015-му.

Расмуссен створив приватну компанію Rasmussen Global, яка надає консультативні та лобістські послуги, у 2014-му році.

На своєму сайті компанія, яка має офіс у Києві, серед іншого, рекламує послуги, які допоможуть клієнтам "прийти до розуміння, яким буде найкращий можливий для них результат та досягнути його у складному середовищі публічної політики: аналіз політичних ризиків, формулювання стратегічних порад, організація зв'язків та вплив на ключових осіб та виконання публічних кампаній у Європі та США".

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