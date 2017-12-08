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Росію та Китай стримує сам характер поведінки Трампа - екс-міністр оборони США

Сам характер президента США Дональда Трампа виступає фактором стримування щодо Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю Fox News заявив колишній міністр оборони США за президентства Дорджа Буша-молодшого Дональд Рамсфельд.

Люди у Кремлі, у Пекіні бачать це і ймовірно усвідомлюють, що не у їх інтересах вдаватись до дій, які б були невигідні США

"Я вважаю, що сама поведінка Трампа на чолі країни є фактором стримування по відношенню до Росії та Китаю. Він не є скутим, занепокоєним. Він - рішучий лідер. Говорить те, що думає. Мені здається, що люди у Кремлі, у Пекіні бачать це і ймовірно усвідомлюють, що не у їх інтересах вдаватись до дій, які б були невигідні США", - відзначив Рамсфельд.

Колишній високопосадовець відзначив, що ані Китаю, ані Росії не вигідно розв'язувати конфлікт із Сполученими Штатами і подібне могло би відбутись виключно у випадку помилки.

Серед критиків президента США популярною є теза, що він послабив позиції Америки на міжнародній арені та надсилає сигнали про слабкість Китаю та Росії.

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