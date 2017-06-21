Увага до Росії нашкодила Демократичній партії США - сенатор-демократ про настрої американців

... вони ніколи не піднімають такі питання, як Росія, чи новини на провідних каналах. Натомість вони говорять про заробітну платню, освіту, безпеку

Американці не поділяють інтересу ЗМІ до зв'язків Трампа з Росією, а увага Демократичної партії до цього питання лише заважає їй. Про це в інтерв'ю каналу MSNBC заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Коментар прозвучав на фоні надзвичайно дошкульної для Демократичної партії США поразки на виборах до Конгресу від штату Джорджія. Кандидат від партії, попри рекордні фінансові вливання у виборчу кампанію, не зміг перемогти кандидатку від Республіканської партії.

Дана подія примусила багатьох політичних оглядачів у США заговорити про те, що увага, яку Демократична партія приділяє розслідуванню контактів виборчого штабу Трампа із Росією у ході виборів президента, не лише не дає партії дивідендів, а навіть шкодить, бо віддаляє її від нагальних проблем американців.

"Те, що ми витратили стільки часу на Росію лише відволікло нас від того, у чому полягає реальна різниця між демократами та політичною програмою президента Трампа, а саме - питання економіки", - заявив Мерфі.

"Демократи мають бути гіперсфокусовані на чіткому сигналі виборцям, що програма Республіканської партії сприяє лише мільйонерам та мільярдерам, а демократи натомість прагнуть зростання економіки, яке позитивно позначиться на кожному американці", - вважає сенатор-демократ.

Американський політик також наголосив на тому, що навіть виборці його власного штату не виявляють цікавості до тем, яким ЗМІ США приділяють колосальну увагу.

"Коли я повертаюсь із Вашингтона до штату Коннектікут, то буває просто сідаю на автобус і протягом години спілкуюсь із людьми, які не належать до політично активного сегменту, не пишуть до мене в приймальню, не телефонують. І от можу сказати, вони ніколи не піднімають такі питання, як Росія, чи новини на провідних каналах. Натомість вони говорять про заробітну платню, освіту, безпеку", - підкреслив Кріс Мерфі.

Сам Мерфі тривалий час рухався у загальному фарватері настрої Демократичної партії та активно привертав увагу до закидів про буцімто зв'язки президента США Дональда Трампа із Росією.

Критики Демократичної партії тривалий час зауважують, що наполягання даної політичної сили на буцімто протиправних контактах команди Трампа з Росією, виступає єдиним консолідуючим чинником для партії, яка насправді занурена у глибоку кризу. Останню викликав "злив" популярного сенатора Берні Сандерса на рівні демократичних праймеріз, які передували висуванню офіційного кандидата від партії на виборах президента, а також викриті сайтом WikiLeaks залаштункові домовленості верхівки. Як відзначають коментатори, партія досі не продемонструвала здатність сформулювати політичну програму та висунути єдиного лідера, які б стали альтернативою Трампу.

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