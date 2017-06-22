Росія готує хакерів зі шкільної лави - американський ІТ експерт

Таке враження, що у США дітей вчать, що інформатика щось дуже цікаве, замість того, щоб вчити власне щось робити

Характер освіти, зокрема підхід до викладання інформатики, у школах Росії принципово відрізняється від американського і продукує значну кількість технічно добре підкованих спеціалістів, які при цьому не можуть реалізувати себе законним шляхом. Таку думку обстоює автор авторитетного блогу, присвяченого кібербезпеці, Браян Кребс.

Кребс звертає увагу на те, що у Росії (відповідно до інформації з відкритих джерел) протягом десяти років складати іспит з інформатики (вибіркова дисципліна - прим. ГА), як шкільний випускний екзамен, обрали загалом вдвічі більше учнів, ніж у США: 600 тисяч у Росії, проти 270 у США.

Окрім того, викладання інформатики у школах Росії починається раніше, ніж в американських, і має інший характер.

"Існує чітка відмінність між тим, як інформатика викладаєтсья у цих двох країнах, а також у навичках, які учню необхідно продемонструвати на випускному іспиті", - пише Кребс.

У Росії також значно більше уваги приділяється власне практичним навичкам програмування та вирішення проблем, натомість у США інформатика є радше ознайомчим курсом

Блогер наводить слова Алана Паллера, директора досліджень в SANS Institute - установі, яка займається підготовкою експертів у царині інформаційної безпеки. За оцінкою останнього, у Росії вже на рівні середніх класів викладаються теми, які в американських школах загалом не викладаються, а їх засвоєння не екзаменується (принципи роботи комп'ютерів; мережеві технології; мови та методи програмування), на основі яких надалі можна вибудовувати навички у царині власне кібербезпеки.

"У середніх класах у США ці теми загалом не викладаються і не включені в іспити. Росіяни натомість все це роблять вже 30 років. Тож, де будуть кращі експерти з кібербезпеки?”, - наводить слова Паллера Кребс.

Росіяни натомість все це роблять вже 30 років. Тож, де будуть кращі експерти з кібербезпеки?

На думку Паллера, у Росії також значно більше уваги приділяється власне практичним навичкам програмування та вирішення проблем, натомість у США інформатика є радше ознайомчим курсом.

"Таке враження, що у США дітей вчать, що інформатика щось дуже цікаве, замість того, щоб вчити власне щось робити. Провідна причина того, що освіта у царині програмування загалом на низькому рівні полягає у тому, що випускники шкіл по суті не мають практичних навичок", - цитує слова Паллера KrebsOnSecurity.com

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