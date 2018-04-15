Трамп заявляє, що «ніколи не вимагав лояльності» від екс-директора ФБР Комі

Президент США Дональд Трамп вдруге за останні три дні відреагував на заяви колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі з його книжки, продаж якої розпочнеться 17 квітня.

«Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп у мережі Twitter 15 квітня.

Трамп 13 квітня вже називав Комі «відомим зливачем і брехуном», звинувачував у брехні в Конгресі під присягою та заявляв, що «пишається тим, що звільнив Джеймса Комі».

Колишній директор ФБР Джеймс Комі в новій книзі звинувачує президента США Дональда Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих. Про це 12 квітня повідомили американські засоби інформації, які отримали сигнальні примірники книжки.

«Йому байдужа істина, йому байдужі демократичні інститути. Весь стиль його керівництва персоналізований. Він егоманьяк, який вимагає від оточення беззастережної особистої відданості», – пише Комі про Трампа.

Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті Комі висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування Федеральним бюро розслідувань зв’язків американських офіційних осіб з високопосадовцями Росії.

Опоненти Трампа вважають, що, звільнивши Комі, президент втрутився в розслідування, що неприпустимо.

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