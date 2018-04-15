Додаткових ударів по Сирії поки не буде - Великобританія

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що планів щодо додаткових військових ударів по Сирії немає, але його країна та її союзники розглянуть подальші заходи, якщо Башар аль-Асад буде використовувати хімічну зброю проти свого народу в майбутньому.

"На даний момент немає пропозиції щодо подальших нападів, тому що до сих пір, дякуючи Богові, режим Асада не був настільки безглуздим, щоб здійснити ще одну атаку із використанням хімічної зброї", - Борис Джонсон заявив і інтерв'ю BBC в неділю.

Читайте також:

Нагадаємо, що о 9 годині вечора п'ятниці, 13 квітня, президент США Дональд Трамп виступив з промовою до народу. Він заявив, що збройні сили США, Великобританія і Франція завдали точкові удари по сирійських об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю.



У числі основних мішеней виявилися об'єкти, розташовані в Дамаску, а також в місті Гомс, приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці.



В ході брифінгу в Пентагоні глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд повідомив, що першою метою став «військовий науково-дослідний центр, розташований в межах міської межі Дамаска ... де досліджувалися технології, пов'язані зі створенням, виробництвом і випробуванням хімічної і біологічної зброї».



Ще дві мети були розташовані неподалік від Гомса. Це сховище хімічної зброї на захід від міста - за даними американських військових саме там зберігаються основні запаси зарину, що використовується режимом, а також ще один військовий об'єкт, «що включає в себе як сховище хімзброї, так і командний пункт, що має важливе значення».

Дивіться також: "Фото мертвих дітей мають мало значення для урядів, подібним Росії" - посол США в ООН