Тереза Мей: Лондон продовжує підтримувати Україну й протидіяти Росії

Просто під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей рішуче розкритикувала Москву.

Звітуючи перед британським парламентом за результатами саміту лідерів НАТО й візиту Трампа до Об'єднаного Королівства, вона вкотре підкреслила: Москва намагається підірвати західні цінності з кількох фронтів.

"Використання нервово-паралітичної речовини у Солсбері - це ще один приклад зростаючої зневаги Росії до міжнародних норм і законів, які гарантують нашу безпеку. [...] В останні роки ми бачили, як Росія збільшує продаж зброї до Ірану, захищає варварський сирійський режим, що використовує хімічну зброю, проводить кібератаки, які приносять економічні збитки, й розповсюджує шкідливі й неправдиві новини в промислових масштабах".

Ми продовжуємо підтримувати Україну, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, і ми підтримуємо український уряд багатьма способами. Але ми також визнаємо необхідність реформ в Україні

Мей підкреслила, що у довготерміновій перспективі мета Лондона - гарні відносини з Росією, тож вона вітає зустріч між Трампом і Путіним. Але Кремлю, сказала вона, треба чітко заявити, що він має змінити свою поведінку. І поки цього не станеться, Захід має продовжувати стримувати і протидіяти російській владі.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, і ми підтримуємо український уряд багатьма способами. Але ми також визнаємо необхідність реформ в Україні. Ми хочемо бачити повне виконання Мінських угод. І саме тому, що вони не виконуються, ми продовжуємо підтримувати Євросоюз у санкціях, запроваджених проти Росії у відповідь на захоплення Криму".

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