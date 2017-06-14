Законодавці-демократи подали до суду на Трампа за порушення Конституції

Позивачі стверджують, що президент отримує гроші від іноземних урядів через свої підприємства



Більше 190 законодавців-демократів в середу подали до федерального суду позов до президента Дональда Трампа, звинувативши його в тому, що він, порушуючи Конституцію США, отримував гроші від іноземних урядів через свої підприємства, без згоди Конгресу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.



У позові йдеться, що Трамп не звертався до Конгресу за схваленням будь-яких виплат, які отримували контрольовані ним раніше компанії від іноземних урядів після його вступу на посаду в січні, незважаючи на відповідну вимогу Конституції.



Білий дім поки що не відреагував на прохання про коментарі, але заявив, що ділові інтереси Трампа не порушують Конституцію.



Компанія Trump Organization заявляла, що буде перераховувати прибуток, отриманий від клієнтів, що представляють іноземні уряди, Міністерству фінансів США, але не буде просити таких клієнтів ідентифікувати себе.



Позивачами виступили не менше 30 сенаторів і 166 членів Палати представників. Всі вони – демократи. Це найбільша кількість законодавців, які коли-небудь судилися з президентом США.



Конституційне положення про «іноземні винагороди» забороняє американським посадовим особам приймати виплати або інші подарунки від іноземних органів влади - без згоди Конгресу.

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