Волкер: США наполягають на масштабній миротворчій місії ООН на Донбасі

Про це спецпредставник США Волкер розповів в інтерв'ю українській службі Голоса Америки.

26 липня у Берліні зустрінуться політдиректори МЗС країн "нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію на сході України. На питання Голоса Америки, що заплановано обговорити під час зустрічі і чого Україні варто від неї очікувати, Волкер відповів, що на цій зустрічі говоритимуть про те, як має виглядати миротворча операція ООН.

Росія запропонувала ідею, щоб ООН забезпечила захист моніторингової місії ОБСЄ. Втім, на думку США, Німеччини, Франції і України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку на ширшому рівні. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії – розповідає Волкер​

"Це питання, яке вже давно очікує на відповідь" – наголошує спецпредставник. "Росія запропонувала ідею, щоб ООН забезпечила захист моніторингової місії ОБСЄ. Втім, на думку США, Німеччини, Франції і України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку на ширшому рівні. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії" – розповідає Волкер.

Волкер розповів, що він підтримував дуже близькі контакти з колегами із Франції та Німеччини на минулому тижні, як і в цілому – протягом минулого року. "Ми дуже багато думали над процесом. Незабаром я говоритиму із російськими колегами, щоб передати їм наші ідеї" – додав спецпредставник.

Курт Волкер також розповів, що зустріч із Володимиром Сурковим відбудеться після зустрічі політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки".

На думку Волкера, ідея розгорнення миротворчої місії ООН буде успішною тільки у випадку, якщо Росія вирішить закінчити конфлікт і виведе війська. "Якщо вона продемонструє готовність це зробити, тоді міжнародне співтовариство буде готове втручатись, щоб забезпечити безпеки для всіх місцевих мешканців і створити умови для виконання Мінських угод та повернення територій під контроль України. Якщо Росія буде готова це зробити, на що вона погодилась у Мінських угодах, то в нас все вийде" – говорить Волкер.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттереш закликав до покінчення з «паралічем», який призвів до замороження конфліктів в Європі. Виступаючи з промовою на форумі Генеральної Асамблеї, Ґутерреш визначив 12 основних напрямків роботи організації в 2018 році.

Якщо вона продемонструє готовність це зробити, тоді міжнародне співтовариство буде готове втручатись - говорить спецпредставник​

У доповіді, опублікованій на веб-сайті ООН, Ґутерреш назвав врегулювання конфліктів на Близькому Сході та заморожені конфлікти в Європі одними з основних проблем, які повинна подолати ООН.

Генеральний секретар ООН зазначив, що для врегулювання цих ситуацій необхідно протистояти небезпечній хвилі націоналізму і пожвавити роботу відповідних посередницьких ініціатив, включаючи Нормандський формат і Тристоронню контактну групу щодо Східної України, Мінську групу ОБСЄ щодо Нагірного Карабаху, Женевські міжнародні дискусії з Грузії і процес «5 + 2» щодо Придністров'я.

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