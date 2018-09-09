Держдеп підтвердив, що Помпео отримав листа Трампу від Кім Чен Ина

Держсекретар США Майк Помпео отримав листа від Кім Чен Ина до президента США Дональда Трампа. Цю інформацію підтвердив посадовець Державного Департаменту в спілкуванні з пресою, повідомляє Time.

Трамп повідомив про це репортерам у п’ятницю.

«Мені йде лист, особистий лист від Кім Чен Ина. Його передали на кордоні, не знаю чи вам це відомо, але його передали вчора», - заявив Трамп під час спілкування з пресою на борту президентського літака. Він додав, що вважає, що лист є «позитивним».

«Його доставляють. Справді, це дуже елегантний спосіб. Так як це робили багато років тому, до того, як ми мали ті новинки, якими зараз користуємось, - сказав Трамп, – але лист йде до мене і вважаю, що це буде позитивний лист».

Лист було передано після того, як лідер Північної Кореї сказав посадовцеві Південної Кореї, що він має «непохитну довіру до президента Трампа» і хоче досягти денуклеаризації Корейського півострова до закінчення президентської каденції Трампа.

«Така довіра, незважаючи на складнощі процесу переговорів між США та КНДР триватиме», - сказав спецпосланець Південної Кореї Чун Юн Йонг, який зустрічався з Кімом в Пхеньяні в середу, повідомляє CNN.

У відповідь, Трамп висловив свою вдячність у Twitter.

“Кім Чен Ин з Північної Кореї заявляє про «непохитну віру в президента Трампа». Дякую, голово Кім. Ми зробимо це разом!»

Після зустрічі двох лідерів у червні, переговори між США та Північною Кореєю не мали розвитку. Трамп скасував запланований візит Помпео до Північної Кореї минулого місяця через нестачу свідчень про будь-який прогрес Північної Кореї на шляху до денуклеаризації.

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