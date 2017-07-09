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"Ми прагнемо до тих самих цілей". Головні тези промови держсекретаря Тіллерсона в Києві

  • Голос Америки

У своїй промові під час спільної конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, державний секретар США Тіллерсон говорив про призначення спецпредставника США щодо України, позицію США щодо України, роль Росії в деескалації ситуації на Сході України, санкції проти Росії, а також реформи в Україні.

Головні тези:

Призначення спецпредставника США щодо України

  • «Я вдячний, що ви зробили можливим провести Курту Волкеру найближчі пару днів тут (в Україні – ГА), щоб глибше ознайомитись з вашою позицією, позицією інших членів вашого уряду та українського народу щодо цієї складної проблеми.»
  • «Посол Волкер – дуже здатний, відомий дипломат. Я ціную, що посол Волкер виконуватиме цю роль для нас.»

Позиція США щодо України

  • «Перш за все – відновити територіальний суверенітет та цілісність України.»
  • «Сполучені Штати вже внесли понад 600 мільйонів доларів з початку цієї кризи.»
  • «Ми також вважаємо, що дуже важливо забезпечити безпеку всіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності, національності чи релігії. Це фундаментальний елемент суверенітету України та захисту всіх українських громадян.»

Роль Росії в деескалації на сході України

  • «У моїх дискусіях з російським керівництвом я неодноразово був дуже чітким стосовно того, що Росії необхідно зробити перші кроки для деескалації ситуації у східній частині України, зокрема, поважати припинення вогню, вивести важке озброєння та дати спостерігачам ОБСЄ виконувати свої обов'язки.»
  • «Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінських угод.»
  • «Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, які були взяті за Мінськими угодами.»

Санкції

  • «Санкції США та ЄС щодо Росії залишатимуться в силі, поки Москва не припинить свої дії, які спричинили ці конкретні санкції.»

Реформи в Україні

  • «Я знаю, що Україна має намір виконувати свої зобов'язання перед МВФ, включаючи пенсійну реформу, земельну реформу, приватизацію державних підприємств та вдосконалення корпоративного управління.»
  • «Ми також обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, оскільки це також є важливим елементом для прямих іноземних інвестицій та збільшення бізнес-активності, яка створить нові робочі місця для українських громадян та покращить економіку.»
  • «Це включає важливу роботу, яку Україна робить для реформування судової системи, намір України обирати суддів Верховного суду найвищого професіоналізму та створення антикорупційного суду.»
  • «Ми знаємо, що є перешкоди для впровадження цих реформ, але вони мають вирішальне значення для успіху України на майбутнє та дійсно створюють умови для підтримки України як життєздатної, самостійної економіки, яка була б важливим партнером для своїх європейських сусідів, а також важливою країною для решти світу.»
  • «Хочу відзначити, що це 25-й рік дипломатичних відносин між Сполученими Штатами Америки та незалежною та суверенною Україною. Америка дуже пишається тими зв'язками, які ми маємо, і розвинутою глибокою дружбою.»
  • «У нас багато важкої праці попереду, але я знаю, що ми прагнемо до тих самих цілей.»

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Новий спецпредставник США у справах України: найкраща допомога Україні – це зробити її сильною. Відео
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