"Ми прагнемо до тих самих цілей". Головні тези промови держсекретаря Тіллерсона в Києві

У своїй промові під час спільної конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, державний секретар США Тіллерсон говорив про призначення спецпредставника США щодо України, позицію США щодо України, роль Росії в деескалації ситуації на Сході України, санкції проти Росії, а також реформи в Україні.

Головні тези:

Призначення спецпредставника США щодо України

«Я вдячний, що ви зробили можливим провести Курту Волкеру найближчі пару днів тут (в Україні – ГА), щоб глибше ознайомитись з вашою позицією, позицією інших членів вашого уряду та українського народу щодо цієї складної проблеми.»

«Посол Волкер – дуже здатний, відомий дипломат. Я ціную, що посол Волкер виконуватиме цю роль для нас.»

Позиція США щодо України

«Перш за все – відновити територіальний суверенітет та цілісність України.»

«Сполучені Штати вже внесли понад 600 мільйонів доларів з початку цієї кризи.»

«Ми також вважаємо, що дуже важливо забезпечити безпеку всіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності, національності чи релігії. Це фундаментальний елемент суверенітету України та захисту всіх українських громадян.»

Роль Росії в деескалації на сході України

«У моїх дискусіях з російським керівництвом я неодноразово був дуже чітким стосовно того, що Росії необхідно зробити перші кроки для деескалації ситуації у східній частині України, зокрема, поважати припинення вогню, вивести важке озброєння та дати спостерігачам ОБСЄ виконувати свої обов'язки.»

«Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінських угод.»

«Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, які були взяті за Мінськими угодами.»

Санкції

«Санкції США та ЄС щодо Росії залишатимуться в силі, поки Москва не припинить свої дії, які спричинили ці конкретні санкції.»

Реформи в Україні

«Я знаю, що Україна має намір виконувати свої зобов'язання перед МВФ, включаючи пенсійну реформу, земельну реформу, приватизацію державних підприємств та вдосконалення корпоративного управління.»

«Ми також обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, оскільки це також є важливим елементом для прямих іноземних інвестицій та збільшення бізнес-активності, яка створить нові робочі місця для українських громадян та покращить економіку.»

«Це включає важливу роботу, яку Україна робить для реформування судової системи, намір України обирати суддів Верховного суду найвищого професіоналізму та створення антикорупційного суду.»

«Ми знаємо, що є перешкоди для впровадження цих реформ, але вони мають вирішальне значення для успіху України на майбутнє та дійсно створюють умови для підтримки України як життєздатної, самостійної економіки, яка була б важливим партнером для своїх європейських сусідів, а також важливою країною для решти світу.»

«Хочу відзначити, що це 25-й рік дипломатичних відносин між Сполученими Штатами Америки та незалежною та суверенною Україною. Америка дуже пишається тими зв'язками, які ми маємо, і розвинутою глибокою дружбою.»

«У нас багато важкої праці попереду, але я знаю, що ми прагнемо до тих самих цілей.»

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