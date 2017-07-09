"Ми прагнемо до тих самих цілей". Головні тези промови держсекретаря Тіллерсона в Києві

У своїй промові під час спільної конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, державний секретар США Тіллерсон говорив про призначення спецпредставника США щодо України, позицію США щодо України, роль Росії в деескалації ситуації на Сході України, санкції проти Росії, а також реформи в Україні.
Головні тези:
Призначення спецпредставника США щодо України
Позиція США щодо України
Роль Росії в деескалації на сході України
Санкції
Реформи в Україні
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