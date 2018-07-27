Президент Росії Володимир Путін заявив у п'ятницю, що він готовий їхати до Вашингтона, та запросив президента США Дональда Трампа до Москви, але «мають бути необхідні умови», повідомляє CNN.

«Ми готові до таких зустрічей, ми готові запросити Президента Трампа до Москви. Він уже має це запрошення, і я йому про це сказав», – заявив Путін, виступаючи на саміті БРІК у Йоганнесбурзі.

Не зрозуміло, коли Путін запросив Трампа до Москви, і Білий дім не відразу відповів на запит CNN про коментар.

Заява Путіна з'явилися через декілька днів після того, як Білий Дім оголосив про перенесення можливої зустрічі з Путіним, про яку заявляв попередньо президент Трамп, на наступний рік.

«Президент вважає, що наступна двостороння зустріч із президентом Путіним має відбутися після того, як «полювання на російських відьом» закінчиться, тому ми домовились про те, що це відбудеться наступного року», – зазначив у своїй заяві радник з питань національної безпеки Трампа Джон Болтон у середу.

Менш ніж за тиждень до цього прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Трамп попросив Болтона запросити Путіна до Вашингтона на другий раунд зустрічей у Вашингтоні восени.

Президент Російської Федерації у п'ятницю також похвалив Трампа, підкресливши, що «величезна чеснота президента США полягає в тому, що він завжди хоче зберегти свої обіцянки своїм виборцями».

«Ви можете критикувати його за те, що він робить, і багато людей це робить, однак зрозуміло одне – він готовий виконувати свої обіцянки», – наголосив Путін, додавши, що він вважає їхню зустріч у Гельсінкі «корисною».

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