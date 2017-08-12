Трамп, заскучавши під час відпустки за Білим домом, на день повернеться до Вашингтона

Нагадаємо – президент США проводить 17-денну літню відпустку на своєму гольф-курорті в Нью-Джерсі





За словами представників президентської адміністрації, Дональд Трамп ненадовго перерве свою відпустку і в понеділок на один день повернеться до Білого дому, де проходить ремонт в Овальному кабінеті глави держави.

При цьому не було сказано, з якою метою Трамп здійснить ділову поїздку до Вашингтона.



Згідно з цим повідомленням, у неділю Трамп залишить гольф-клуб в Нью-Джерсі і поїде в Нью-Йорк, де в своєму будинку на Мангеттені проведе кілька важливих зустрічей, після яких відбуде до Вашингтона.



Під час серпневої відпустки президента в Нью-Джерсі, в Білому домі проходить плановий ремонт, в тому числі - в президентському кабінеті. Співробітники Західного крила Білого дому, які залишилися в Вашингтоні, продовжують працювати в будівлі через дорогу від Білого дому, де розташовані офіси віце-президента США Майка Пенса.



Видання Politico пише, що згідно з оновленим президентським графіком, Трамп повернеться з Вашингтона до Нью-Йорка в понеділок, і тільки в середу відправиться знову в Нью-Джерсі, де продовжить свою літню відпустку.

Із самого початку своїх канікул, президент Трамп заявляв, що у нього «робоча відпустка».

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