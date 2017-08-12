США і КНР віддані справі денуклеаризації Корейського півострова – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін підтвердили спільну відданість ідеї денуклеаризації Корейського півострова.

Про це, як повідомляє Білий дім, вони заявили у телефонній розмові у п’ятницю.

У повідомленні також зазначається, що співрозмовники назвали нещодавнє ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо Північної Кореї важливим кроком у напрямку досягнення миру і стабільності на півострові.

«Президент Трамп і президент Сі заявили, що Північна Корея повинна припинити свою провокативну та ескалаційну поведінку», - йдеться в заяві, оприлюдненій Білим домом у суботу вранці.

Відносини між президентами США і КНР є дуже тісними, - мовиться у повідомленні, – і ми «сподіваємося, що це доведе до мирного вирішення північнокорейської проблеми».

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